El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, propuso responder con aranceles a la política comercial implementada por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y llamó al Gobierno Federal a dar una respuesta inmediata.

En su discurso, durante un evento por la conmemoración del 8M, Romero Herrera sugirió que México debe aplicar aranceles a Estados Unidos en los productos que mayoritariamente importa provenientes de México, a fin de que deje de hacer "bullying" a nuestro país.

“Ahí es donde proponemos una política, arancelaria, inteligente, ‘ajedreica’. Veíamos que la importación exportación con Estados Unidos es de 80-16 incomparable, pues sí, pero solamente el estado de Nuevo México importa más del 70%, sólo de México", señalando que esta “política inteligente” logrará mover a los congresistas de Nuevo México.

El líder panista, además, señaló que Acción Nacional cierra filas con el gobierno mexicano ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, debido a las afectaciones que las medidas de Trump tendrían en la economía del país.

“Estamos listos para cerrar filas en torno a México como Estado Mexicano, porque esto tiene un potencial de destruir durísima la economía de México, muchísimo más que la norteamericana”, enfatizó el líder del albiazul.

Anteriormente, en un comunicado publicado en redes sociales, Romero urgió al gobierno federal a dar una respuesta ante el anuncio de aranceles del 25 %:

“México no puede esperar días enteros, solicitamos una respuesta inmediata, fría y racional por parte del Gobierno Federal. Esto no es un tema que se arregle con una marcha y no se puede lucrar políticamente con algo tan delicado”, dijo.

El líder blanquiazul se manifestó respecto a que México debe buscar diversificar sus relaciones comerciales, siempre y cuando no se comprometa nuestra alianza estratégica con Estados Unidos.

“Es momento de políticas públicas, como la diversificación de exportaciones y sustitución de importaciones, no de politización”.

Afirmó que en todo lo que tenga que ver con la defensa del interés nacional, el gobierno federal contará con Acción Nacional en una decisión que va a “tener consecuencias graves para nuestra economía y un riesgo real de que se pierdan miles de empleos en nuestro país”, apuntó.