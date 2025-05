La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ni por autoridades de Estados Unidos.

“Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del Gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República”, afirmó la mandataria federal al ser cuestionada sobre las recientes protestas ciudadanas en la entidad.

Sheinbaum subrayó que, hasta el momento, no existe información oficial que relacione a Ávila Olmeda con algún procedimiento legal. “Todavía no hay información de parte de Estados Unidos, no hay ninguna de la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar”, puntualizó.

Además de negar vínculos con presuntas indagatorias, la presidenta expresó su respaldo a la gestión de la gobernadora morenista y destacó su buena imagen pública: “La quieren mucho, la gente lo he visto, percibido cuando estoy en Baja California. Ella está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien”, aseguró.

Respecto a las manifestaciones recientes en la entidad, Sheinbaum reiteró que en México está plenamente garantizado el derecho a la libre expresión: “Somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo, no hay represión”, concluyó.