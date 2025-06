La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofreció una disculpa formal al Gobierno de Guatemala por los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando elementos de la policía estatal de Chiapas cruzaron la línea fronteriza en el contexto de un operativo contra presuntos narcotraficantes.

A través de una nota diplomática enviada a la cancillería guatemalteca, el Gobierno de México expresó su "disculpa por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla".

En la nota, difundida en los canales oficiales de redes sociales de la SRE, añadió que México reafirma su "compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza".

El incidente del domingo involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, una corporación de élite de la policía estatal de Chiapas, quienes, en el marco de una persecución a un grupo de presuntos narcotraficantes iniciada en el municipio mexicano de Frontera Comalapa, cruzaron hacia la región guatemalteca de Huehuetenango.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente este martes sobre el hecho en su habitual conferencia matutina y consideró que la incursión fue una violación a la soberanía de Guatemala.

"No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. En eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados", dijo la mandataria.

Explicó que solicitó al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que se impongan sanciones a los elementos involucrados. "Hemos pedido, creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador (...) que esos policías sean sancionados".

La presidenta mexicana también informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente mantiene comunicación directa con el Gobierno de Guatemala para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y para reforzar los mecanismos bilaterales de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

Ambos países cuentan con un grupo de coordinación bilateral en materia de seguridad fronteriza, por cuyo fortalecimiento abogó la presidenta mexicana.