Este domingo, en sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró la validez de la elección judicial, a pesar de que algunos consejeros se declararon en contra debido a que señalaron diversas irregularidades en el proceso.

Durante la sesión los consejeros electorales destacaron que el proceso fue complicado por los tiempos cortos, los recortes al presupuesto, así como las impugnaciones en contra del proceso, sin embargo, coincidieron en que se desarrolló con tranquilidad y el INE trabajó con precisión.

No obstante, destacaron que se vieron prácticas antidemocráticas pues en 818 casillas se acreditaron varias irregularidades, por lo que no fueron sumadas al cómputo final, como inexplicable participación del 100%, boletas no extraídas, candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casilla y lista nominal, tiempos de votación superiores y el uso de acordeones.

Al respecto, el consejero Arturo Castillo cuestionó ante el Consejo General la validez de la elección judicial, debido a “coincidencias” con los llamados acordeones que fueron distribuidos entre la ciudadanía para votar por candidatos afines a Morena.

Durante su intervención en la sesión extraordinaria de este domingo, el consejero detalló que los nombres mostrados en estos documentos coinciden en un 80% con quienes ganaron cargos en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral y el 85% en Salas Regionales.

Por ello propuso no declarar la validez de la elección, proyecto apoyado por los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala, Martín Faz Mora y Jaime Rivera.

Ante esto, la consejera presidenta Guadalupe Taddei se mostró en desacuerdo e incluso acusó a sus compañeros de querer nulificar el proceso por las 818 casillas

“Con todo el respeto lo digo, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de esta definición de 818 casillas (....) me parece un acto incorrecto a todas luces, respondiendo a nuestras atribuciones. No acompaño esa propuesta porque me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con las atribuciones y lo que juramos cuando tomamos este cargo”, señaló.

Aseguró que solo por esta muestra no se podía poner en duda los pasos del proceso electoral, cosa que tachó de lamentable al acusar que los consejeros estaban dando análisis propios sin fundamento frente a los datos del Instituto.

Incluso dijo que se demeritaba el actuar del INE: “En ningún momento declaramos con certeza ni ponemos sobre la mesa estos hechos. Yo sí voy a defender el trabajo de este Instituto”.