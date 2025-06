El empresario Ricardo Salinas Pliego reconoció en una entrevista con el medio El CEO que pensó que su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador influiría para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonara sus adeudos fiscales millonarios. Sin embargo, aseguró que el acuerdo que esperaba nunca se concretó.

“Yo pensé que siendo amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble. Que me cobre una, si acaso. Pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, y luego cambió de opinión”, declaró Salinas Pliego.

El dueño de Grupo Salinas enfrenta un adeudo superior a los 63 mil millones de pesos, según investigaciones de SinEmbargo confirmadas por el SAT. Estas deudas fiscales se originaron entre 2008 y 2013, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En particular, el conflicto se intensificó a partir de 2013, cuando el Gobierno dejó de diferir el pago del impuesto sobre la renta a las empresas.

Salinas ha mantenido una postura combativa frente al SAT, al que acusa de actuar con arbitrariedad. “Nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”, declaró. También ha dicho que el órgano recaudador “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”.

En marzo de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió un amparo a la empresa Totalplay, propiedad del magnate, librándola del pago de 645 millones de pesos por presuntas omisiones fiscales de 2011. Esta decisión provocó un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con Salinas Pliego al centro de la disputa.

El caso sigue siendo uno de los más emblemáticos sobre evasión fiscal en México y plantea interrogantes sobre la relación entre poder económico, político y justicia tributaria.