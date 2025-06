Para las próximas elecciones de la gubernatura en Zacatecas en 2027, Saúl Monreal Ávila, senador morenista, puntualizó que buscará ser candidato por parte del grupo morenista, pero apuntó que si David Monreal, actual gobernador, su hermana o él mismo partido no lo permiten, buscará la candidatura con el PT o PVEM e incluso mediante una candidatura independiente.

“En mi caso uno, yo tengo 27 años en la política, fui diputado local, presidente municipal, traigo mi propia trayectoria, por eso yo digo: puede haber excepciones. A mí nadie me está dando nada; es más, no soy el candidato del gobernador (David Monreal)”, sentenció el senador.

El senador confirmó que votó a favor de la reforma contra el nepotismo que propuso Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, pero puntualizó que dicha reforma sólo debería aplicarse a algunos cuantos, es decir, a su consideración, a quienes son impuestos por el gobernante en turno.

“Está firme mi aspiración. Lo reitero: hay una aspiración a la gubernatura; desafortunadamente o afortunadamente está un hermano. Voy a seguir en Morena, falta mucho para el 2027 (…) Lo que sí no voy a permitir es que gente del mismo Zacatecas me elimine o me quiera hacer a un lado cuando todavía no hay determinaciones. No se vale que den por descontado en automático”, dijo.

Monreal Ávila reiteró que aún hay mucho tiempo, sobre todo, para determinar si buscará una candidatura independente, con el PT o el PVEM; además, puntualizó que es muy pronto para determinar si en Zacatecas, los partidos del PT y PVEM irán en alianza con Morena para las elecciones.

“Hay muchas posibilidades, hay muchas rutas, y esa puede ser una posibilidad, ir con PT o PVEM, hay que preguntarle al Verde. Pueden ir juntos los tres partidos, y qué tal que sigan Zacatecas, al Verde o al PT, o bien, si van juntos en alianzas, ya no se valen los lineamientos que aprobó Morena en su Congreso”, finalizó el senador previo al inicio del periodo extraordinario de sesiones en el Senado.