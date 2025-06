Tras las intensas lluvias que se han registrado en el país, varios puntos se han visto afectado por inundaciones en diferentes zonas, donde en algunos estados las inundaciones han llegado al metro y medio de altura.

En el poblado de Tezompa, en el municipio de Chalco, Estado de México, se ha visto afectado por las lluvias, donde las inundaciones han llegado al metro y ponen en riesgo a la población con el colapso de algunas bardas, sobre todo en el jardín de niños Luz Galicia.

En las imágenes que se pueden ver en redes sociales, se observa como el kínder se encuentra inundado, con lo que los padres aseguran, son aguas negras y es por ellos que han decido no enviar a sus hijos a clases hasta que el kínder sea limpiado.

Además, los padres de familia puntualizan que parte del agua que inunda el kínder, provienen de una filtración en una de las bardas que fue afectada por una construcción de un banco.

Grisel Jiménez, madre de familia, comentó que las autoridades han hecho algunas reparaciones pero no han logrado solucionar el problema de raíz.

"Como ve se inunda y las autoridades vienen y las arreglan en un poquito y otra vez llueve y es lo mismo, supuestamente si vinieron los de Imife y arreglaron, pero no sirvió de nada su construcción que hicieron y ya no quisieron subir el kínder más arriba porque no había presupuesto.", añadió.

La madre de familia puntualizó que las zonas más dañadas son un patio de juegos y dos salones, además sentenció que han recurrido a estancias estatales y federales.

Por su parte, las autoridades de educación puntualizaron no conocer la problemática del kínder y hacen un llamado a los padres de familia y las autoridades de la escuela a que presenten su solicitud para solucionarlo.