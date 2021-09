El diputado federal Javier Casique Zárate demandó que en el presupuesto 2022 se incluya nuevamente la creación del Fondo de Desastres Nacionales (Fonden), y no se escatimen recursos orientados a la reconstrucción, pero además fortalecer los programas de prevención, e indicó que Puebla es uno de los estados más afectados por el paso del huracán Grace.

En rueda de prensa junto a los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado federal, pidió a las autoridades federales, incrementar los recursos destinados para atender y prevenir desastres naturales, sin filias ni fobias, poniendo por encima el interés de los ciudadanos.

Señaló que por las características del país, la mayor parte del territorio enfrenta riegos por los fenómenos naturales que pueden ser lluvias, actividad sísmica, además de riesgos de erupciones, pero en los últimos años se ha reducido el presupuesto para atender este tipo de contingencias.

El diputado expuso las cifras preliminares de los daños provocados por el paso del huracán "Grace" por Puebla, los cuales ascienden a 79 mil personas con afectaciones en sus viviendas, 99 derrumbes y 52 deslaves; además 41 mil hectáreas de cultivo afectadas y 77 daños en infraestructura hospitalaria.

Casique Zárate resaltó la necesidad de destinar recursos a un fondo de desastres con disposición inmediata como lo era el FONDEN, pues solo mediante la prevención es que se pueden evitar desgracias como las ocurridas en días recientes, en más de 64 municipios del estado.

“La seguridad y la vida de la población no es cosa de juego. No podemos observar todo bajo la lupa de la política. En casos como estos donde es urgente intervenir, no debemos escatimar ni pensar en ahorros, porque de la rapidez con la que actuemos dependen miles de vidas”.

El diputado federal resaltó el compromiso del Grupo Legislativo del PRI por impulsar políticas públicas en materia de prevención de desastres, al margen de ideologías o partidos políticos, como el caso de Puebla, que es gobernada por Morena.

Javier Casique dijo que se trata de asignar y destinar recursos para que el gobierno cuente con lo necesario para garantizar el apoyo a la población, buscando ante todo el interés social.

Señaló que no se pueden estar malgastando los recursos en proyectos mediáticos cuando miles de familias de diversos estados del país están sufriendo las consecuencias.

Recordó los casos de Ecatepec, Estado de México, pero también se encuentra en Hidalgo y Veracruz donde hay comunidades incomunicadas y la ayuda está tardando en llegar.

Reiteró que ante esta situación los legisladores de los diferentes partidos políticos deben cerrar filas y darse cuenta que los distritos que representan no están exentos de tener problemas de este tipo, ya que en lugares donde no llovía, ahora parece que el cielo se cae.