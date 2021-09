El gobernador, Miguel Barbosa, encabezó la ceremonia conmemorativa al 211 Aniversario de la Independencia de México en la que desfilaron tropas de la XXV Zona Militar.

#Ciudad 🏙️ Militares dan una pulida a sus unidades para dar inicio en un par de minutos con el tradicional desfile militar 🪖



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/7EqcH8LfS1 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 16, 2021

En su mensaje, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, destacó que la Cuarta Transformación así como la Independencia de México, invita a recuperar los valores de libertad, congruencia, honestidad y actitud de servicio, especialmente para los oprimidos.

Debido a la contingencia sanitaria de la Covid-19, que en esta ola de contagios afecta a las personas más jóvenes, por segundo año consecutivo no hubo desfile con la participación de escuelas, solo fue un desfile de tropas, todos guardando las medidas sanitarias, este acto se desarrollo en el Bulevar 5 de mayo en Puebla capital.

El acto estuvo encabezado por el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Babrosa, acompañado por el titular del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, así como del diputado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En el mensaje a cargo del titular de la SEP, destacó que en la actualidad, los gobiernos encabezados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Miguel Barbosa, se logra el anhelo de la independencia y soberanía para que dejen de ser discurso y concretar acciones en favor de los ciudadanos.

#EnHilo 👉🏻 El titular de la @SEPGobPue, Melitón Lozano, rememora la participación del cura Miguel Hidalgo en la Independencia de México 🗣️🇲🇽



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/W2jVRzcTDU — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 16, 2021

Melitón Lozano resaltó que, a nivel federal y estatal, con mayoría de gobernantes de la Cuarta Transformación se han concretado reformas constitucionales que ponen por delante los derechos del pueblo y la justicia social.

“Ahora nos toca ser protagonistas de la Cuarta Transformación que abreva de la historia y sus valores fundamentales para reconciliarnos de manera digna con el pasado y construir de manera cotidiana una sociedad que tenga como base sólida la libertad la justicia y la honestidad México”, dijo en su mensaje el titular de la SEP.

El funcionario estatal puntualizó que, gracias a los criterios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en Puebla son más los que caminan al lado del gobierno estatal y están convencidos del proceso de transformación.

“La Cuarta Transformación como Independencia nos indica a recuperar los valores de libertad congruencia, honestidad y actitudes de servicio para todos y todas pero especialmente para aquellos a quienes se les ha negado su dignidad es decir a los oprimidos con nombre y apellido”, dijo en su discurso.

En el desfile militar de la XXV Zona Militar participaron 152 elementos de tropa, un binomio, 28 vehículos blindados y ocho ambulancias; mientras que, por parte de la Guardia Nacional, un oficial, 55 elementos de escala básica, 21 vehículos y una ambulancia, los cuales concluyeron sin novedad.

#EnHilo 👉🏻 Así se llevó a cabo el tradicional desfile militar del 211 aniversario de la Independencia de México 🪖🇲🇽



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/hBkqBC8GOJ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 16, 2021

En este acto, estuvieron presentes la presidenta del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero; el general Gerardo Mérida Sánchez, comandante de la XXV Zona Militar; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ernesto García Sánchez, así como funcionarios estatales.