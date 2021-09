El titular de la Secretaría de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, informó que al menos 300 inmuebles históricos en la zona de Izúcar de Matamoros y municipios aledaños faltan por reconstruirse, esto a cuatro años del sismo de septiembre de 2017.

El funcionario estatal comentó que los inmuebles no sólo son templos religiosos comunales sino los que están ubicados en haciendas, por lo que hay un catálogo de templos en donde se debe continuar la inversión, aunque estás son federales.

"Toda la zona de Matamoros, como unos 300 templos que deben seguirse manteniendo, bueno son inmuebles, hay inmuebles que no están en el catálogo como templos en hacienda, templos que no están registrados como patrimonio de primera línea", dijo.

El funcionario estatal agregó que a nivel nacional hay un programa para dar seguimiento a la reconstrucción, y es que además de los inmuebles religiosos, también hubo al menos 22 mil viviendas afectadas y 614 instituciones educativas con daños.

"Ahora hay un nuevo programa que es el Programa Nacional de Reconstrucción, ahí tienes que hacer proyectos, sino tienes proyectos pues no puedes entrar al programa porque se tiene que calificar y al no calificarse entonces no reciben recursos pues las cosas se quedan ahí abandonadas y nadie las arregla", explicó.

Con respecto a la reconstrucción en Huaquechula, comentó que con el mismo programa nacional de reconstrucción se invierten recursos, aunque el proyecto se hace de manera minuciosa con el objetivo de que en el caso de un nuevo movimiento telúrico la infraestructura sea más resistente.

"En Huaquechula es un programa que es el Fonden, ahí en INAH está haciendo un proyecto minucioso para que cuando haya próximos sismos ya no haya mayor daño", dijo el funcionario estatal.

Puebla el más lastimado con el sismo de 2017

Recientemente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, informó que fueron 105 municipios afectados tras el sismo ocurrido en septiembre de 2017, además cerca de 300 monumentos históricos están en el proceso de reconstrucción, esta cantidad de 454 afectados.

El mandatario recordó que se han entregado instituciones educativas que fueron afectadas, además de que nueve de 11 hospitales fueron restaurados.

El proceso de reconstrucción ha sido lento, pues las pasadas administración no actuaron de forma rápida para atender el desastre por el movimiento telúrico.

Puebla junto con las entidades de Morelos, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo fueron las entidades más afectadas por el movimiento telúrico.

De acuerdo a los datos nacionales, el Plan nacional de reconstrucción contempló recursos por 27 mil 875 millones de pesos para atender viviendas, monumentos históricos e instituciones educativas.