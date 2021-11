El gobernador, Miguel Barbosa Huerta declaró dos días de luto, tras la explosión provocada por una toma clandestina de gas a los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en San Pablo Xochimehuacan, advirtió que el tema no quedará impune y se están realizando las investigaciones correspondientes, las indagatorias incluyen el predio irregular en donde se asentaron personas con el propósito de extraer hidrocarburo de manera ilegal.

Fue el consejero jurídico, Ricardo Velázquez quién dio lectura al decreto por el cual se declaran 2 días de luto, además de que se pondrán moños negros en todas las dependencias del gobierno del estado, el mandatario local reiteró su solidaridad con las familias afectadas y dijo que este hecho no quedará impune, pues ya se realizan las investigaciones correspondientes, no obstante las familias afectadas no estarán desprotegidas.

"Cuando los ductos de Pemex fueron instalados no había viviendas en esa zona la mancha urbana se los comió. Hoy hay un riesgo muy fuerte de que las cosas sigan así, entonces ya es tiempo de que la autoridad estatal y las municipales en todo el estado revisen las zonas que deben de estar ajenas a cualquier ocupación que son los derechos de vía son 35 m de cada lado", dijo el mandatario local.

El gobernador fue cuestionado en torno al documento de advertencia que recibió la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, respecto a este predio con asentamiento irregular, por ello es que refirió que habrá investigaciones de todo tipo.

"Este terreno no es un terreno particular como ayer teníamos la información por la mañana, este es un terreno que está en el derecho de vía, que está en el derecho de vía, por tanto no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad, no tiene Registro Catastral ni predial, no lo tiene, pero fue ocupado en los hechos por personas que deliberadamente llevaban la intención de hacer una toma clandestina", dijo el jefe del Ejecutivo Estatal.

El gobernador junto con personal de la XXV Zona Militar, la Guardia Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil, además del fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, informaron que se iniciaron las indagatorias correspondientes por homicidio, por lesiones y por daño en propiedad ajena.

"Habido mucho abuso en toda esa zona pero tenemos que hacerlo porque los ductos están los que cruzan la zona metropolitana, es el de Guadalajara y el poliducto Tuxpan Azcapotzalco", precisó el mandatario local.

Además, de que se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR) por los daños causados, la Fiscalía del Estado de Puebla inició carpetas de investigación, incluso gente especializada se encuentra en el lugar realizando levantamiento de pruebas e indagando con los habitantes del lugar para dar pronto con los responsables de estos hechos.

"Iniciamos una investigación por la comisión de los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena y la investigación nos ha permitido obtener datos muy importantes para el esclarecimiento de lo ocurrido, hemos mantenido una coordinación permanente con la FGR para que cada institución realice sus funciones con agilidad como lo merece y como lo requiere este caso, lo que puedo compartir es que la investigación es muy avanzada", dijo Gilberto Higuera Bernal.

En un recorrido realizado por Intolerancia Diario en la denominada zona cero, se pudo observar a elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para resguardar la zona, de acuerdo a los datos emitidos este lunes fue a las 4:53 de la mañana cuando de manera total e cerraron las válvulas, aunque el fuego logró ser detenido desde la noche del domingo.