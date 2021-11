El gobernador, Miguel Barbosa, dijo que ya se tienen disponibles dos terrenos a donde posiblemente sean reubicadas las familias de San Pablo Xochimehuacan.

Resaltó que se analiza el tema, pues no es posible volver a construir viviendas en el caso de que los predios sean irregulares o sean espacios prohibidos.

El mandatario local dijo que el lunes ya se tendrá el reporte de la cantidad de recursos que se requieren para el proceso de reconstrucción de las viviendas dañadas por las explosiones de San Pablo Xochimehuacan, por lo que su gobierno lanzará una licitación.

“No es legal, nosotros ya tenemos disponibles terrenos en dos lugares muy bien ubicados para poder en todo caso, analizar, analizar, la posibilidad de reubicación de viviendas en ese lugar, qué vamos hacer con las gentes que construyeron en lugares prohibidos, no les vamos a poder volver a construir, no es legal, no es procedimiento legal, dónde tenemos que ofertarles una construcción, en un lugar digno, muy digno”, señaló.

El mandatario local dijo que su administración no deja solas a las familias que perdieron todo a causa de esta explosión.

Una vez que se tenga el costo de la reconstrucción de las viviendas y se analice la situación jurídica de los predios, se lanzará una licitación para que se puedan construir los nuevos inmuebles, ya sea aquí o en otra zona donde sea segura para las familias y con condiciones legales.

Familias son apoyadas para tramite de documentos de identidad

Las familias que se quedaron sin hogar a causa de la explosión en San Pablo Xochimehuacán son atendidas por el Registro Civil y por las oficinas de atención ciudadana de las dependencias estatales para tramitar sus documentos de identificación oficial, acta de nacimiento, hasta el momento siguen albergadas 70 personas a quienes el Sistema Estatal DIF les entrega alimentación, además 118 viviendas ya fueron liberadas.

El gobernador comentó que todas las dependencias tienen áreas de atención ciudadana, incluida la gubernatura, pero a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Ana Lucía Hill Mayoral habrá facilidades para que las personas recuperen documentación de identidad, pues todo se quemó.

En su oportunidad, la titular de la Segob, Ana Lucía Hill Mayoral, comentó que se están “ofreciendo estos documentos en el registro civil sin costo para las personas que perdieron todo con las explosiones en San Pablo Xochimehuacan”.

De acuerdo al reporte del titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Daniel Gámez Murillo, 118 viviendas ya fueron liberadas, esto significa el 68 por ciento de viviendas dañadas.

Pero hay siete casos en los que no se da con el paradero de las familias, mientras que seis de las 64 casas con daños severos ya fueron demolidas.

En su intervención, la titular del Sistema Estatal DIF, Leonor Vargas Gallegos, comentó que subió a 70 albergados en los espacios destinados y “seguimos atendiendo en alimentos a personas que no están albergadas pero que llegan ahí a desayunar, comer y cenar, también hemos recibido bastantes donaciones de la sociedad en el centro de acopio del Sistema DIF Estatal”, comentó.

La funcionaria exhortó a la sociedad en general hacer donaciones para atender a las familias que se quedaron sin su patrimonio.