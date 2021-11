Al contabilizarse las primeras 16 de las 108 casillas instaladas para elegir a la presidenta estatal de Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas le lleva una amplia ventaja a Augusta Díaz de Rivera, con resultados de mil 306 contra 304, con incidentes menores durante el proceso.

De acuerdo con las sábanas que se colocaron afuera de las casillas, luego de haber concluido la votación a las 16 horas, la tendencia favorece la reelección de Genoveva Huerta.

El presidente interino de Acción Nacional, Jesús Giles Carmona, señaló que hubo retraso en la instalación de las casillas, pero los incidentes que se presentaron fueron menores y, a las 11 de la mañana, se tuvo el reporte de que el 95 por ciento de los centros de votación estaban ya en operación.

Comentó que algunos retrasos en el inicio de la votación fueron de 20 hasta 50 minutos, derivado de contratiempos con las boletas y la instalación de las mamparas que se utilizarían para la votación

“Afortunadamente nos han avisado que la participación ha sido muy copiosa en el interior del estado, así como lo estamos viendo en la capital en los cuatro centros de votación”, indicó Giles Carmona.

Subrayó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes que pongan en riesgo la elección interna y únicamente solicitaron que la fuerza pública se hiciera presente para resguardar el orden en los cuatros centros de votación de la capital.

Confió que sin importar quién resulte vencedora, el PAN saldrá fortalecido del proceso interno y los panistas se sumarán a la construcción de un proyecto sólido para competir en la elección de 2024.

Denuncia de Augusta

La candidata Augusta Díaz de Rivera Hernández denunció que le negaron su derecho a votar en la contienda interna por irregularidades en el padrón de militantes, aunque horas más tarde sufragó en otra casilla.

Señaló que después de permanecer formada en la fila del centro de votación y pasar a la mesa para validar su participación, fue informada que no estaba registrada en el padrón de militantes, a pesar de los 25 años que lleva permaneciendo a este partido.

#EnHilo 👉🏻 La candidata Augusta Díaz de Rivera emite su voto después de un contratiempo en la casilla🔵



Vía @FotoEnfoque 📹 pic.twitter.com/Qmjd1gBqhx — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 14, 2021

Lamentó que se presenten este tipo de situaciones en una contienda interna que debe conducirse como un proceso democrático y criticó la falta de atención oportuna de la Comisión Organizadora Electoral para la renovación de la dirigencia estatal.

“Es verdaderamente grave que la candidata no pueda votar, que no pueda emitir su voto. Voy a segur investigando que pudo haber pasado porque no puedo imaginar una irregularidad peor que esta”.

Después de las irregularidades en el centro de votación de San Baltazar Tetela, Díaz de Rivera Hernández acudió hasta el punto instalado en la colonia Volcanes, en donde finalmente pudo depositar su voto en las urnas.