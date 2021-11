El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Roberto Solís, anunció que durante los siguientes meses se presentarán una serie de iniciativas para que los presidentes municipales electos sean capacitados en materia de seguridad luego de que reciban su constancia de mayoría, y evitar la improvisación de los primeros meses, donde nombran como titular del área a personas que no cumplen con el perfil.

En entrevista con Intolerancia Diario el legislador al ser cuestionado sobre lo ocurrido hace una semana en Tecamachalco, precisó que es algo que viene pasando desde hace años, y es cíclico, cada tres años pasa.

Roberto Solís expuso que eso tiene que ver con una falta de capacitación, falta de conocimiento de presidentes y presidentas municipales, porque muchas veces, quienes ocupan los espacios, llegan con las mejores impresiones, pero no hay conocimiento.

Anunció que se está preparando una serie de iniciativas que tienen que ver con la prevención al delito, la capacitación y vigilancia en los municipios.

Puso como ejemplo los problemas de Tecamachalco, y el llamado Triángulo Rojo, que son por el robo de combustible, y esos delitos se legislan en la Cámara de Diputados, pero alrededor de esa industria ilegal, se pueden tomar medidas a nivel estatal.

Precisó que en el caso de los “halcones”, si se trata de menores de edad, desde el Congreso se puede tipificar el delito como explotación de menores, y se pueden ir buscando lagunas para desarmar todo lo que está alrededor de la industria del robo de combustible.

Comentó que se están teniendo pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal, y Secretaría de Gobernación para la capacitación a los presidentes municipales.

Indicó que se busca que cuando entran los presidentes municipales, tengan su constancia de mayoría, puedan ser llamados para que se les capacite correctamente.

Precisó que en esa capacitación se les podrá presentar un diagnóstico del número de policías que tienen, cuántos están certificados, si tienen armamento, si la licencia ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la portación de armas está vigente.

“Es necesario que esto se sepa pues muchas veces en la campaña los puestos se prometen a los compadres, a los cuates, u otras personas que no cumplen con el perfil, y cuando llegan se dan cuenta que no tienen policías certificados, y si detienen a un criminal al no cumplir con los protocolos, lo dejan nuevamente libre".

Solís Valles, expresó que también se encuentra el tema de Derechos Humanos, ya que muchas veces, quienes quedan libres después de haber sido denunciados por el delito del huachicol, se debió por errores en la detención.

"En la capacitación se les puede orientar a los presidentes municipales a cómo conseguir mayores ingresos para la seguridad, luego de que el Fortaseg ya no existe, y todo ello se debe incentivar".

Asimismo, reconoció que de nada sirve hacer una campaña intensa de denuncia, si las autoridades no actúan, pues son ellas mismas las que deben dar las garantías a los ciudadanos de que la denuncia está siendo atendida, y que no habrá esa llamada “puerta giratoria”.

Reiteró que la falta de preparación y capacitación en el rubro de la seguridad provoca que no se cuenten con los perfiles adecuados para atender la inseguridad en los municipios.