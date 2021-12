Por unanimidad la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, sin que se hayan creado nuevos impuestos y las tasas se mantienen en tanto el cobro de derechos tendrá ajustes máximos de un 5.5 por ciento.

Durante la sesión de la comisión que preside el diputado Jorge Estefan Chidiac, fue aprobado el documento fiscal para el próximo año, y las estimaciones serán conforme a lo establecido a nivel nacional.

Con la presencia del subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Andrés Villaseñor, los legisladores concluyeron el análisis y discusión del paquete fiscal, haciendo algunas modificaciones al documento en lo referente al cobro de las plataformas del transporte.

En la explicación por la cual se expide la Ley de Ingresos del estado de Puebla 2022, se señala que está basada en que este año habrá una recuperación económica del 5 por ciento, sigue sin nuevos impuestos, y en lo referente al cobro de derechos, la actualización de tarifas con el 5.5 por ciento, no se excede esa tasa, que se encuentra por debajo del índice inflacionario de este año que será superior al siete por ciento.

Recordaron que de acuerdo con las reglas de la federación, las cuotas que se cobrarán en el país por concepto de derechos irán en promedio de los 480 a los 74 mil 700 pesos.

Mientras, lo que recibirá el estado por concepto estimado de participaciones, será de 43 mil 518; mil 044 recaudación fiscal, mientras que del Ramo 33, serán 40 mil 751 millones destinados a rubros como educación salud, educación, seguridad; subsidios 10 mil 530, y por concepto de petróleo 99.1 millones, así la estimación total será de 104 mil 094 millones de pesos, por ello los recursos en un 50.6 por concepto libre, y el 49.4 transferencias

Se destacó que la Ley de ingresos, se aprobará con incrementos menores a la inflación.

Sin embargo el presidente de la Comisión, Jorge Estefan Chidiac, precisó que existe el riesgo de que se reduzcan las estimaciones, y es bueno mandar el mensaje para que no haya sorpresas.

El diputado por Acción Nacional, Rafael Micalco, dijo que se ve una Ley de Ingresos que no tiene grandes variantes, no hay incremento en las tasas, pero se pide que se haga un esfuerzo para que en algunos no haya aumento en algunos rubros.

Precisó que en el registro de los vehículos que prestan el servicio en plataforma, se aprecia un incremento sustancial, de lo que son el registro por cada auto, y dijo que el usuario estaría absorbiendo el incremento.

Sin embargo, el presidente de la comisión recordó que los transportistas piden piso parejo, y para que haya equidad se homologaron los cobros.

El personal de finanzas, rechazó que se esté dando una doble tributación, aunque si el dueño de un vehículo lo registra en dos plataformas, deberá pagar por cada uno, lo cual es justo.

El documento será votado por el pleno en la sesión ordinaria del jueves.