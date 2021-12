El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que permanecerá el diálogo con las familias inconformes de San Pablo Xochimehuacan, pues la respuesta del gobierno es favorable para la construcción de nuevas viviendas, tras la explosión del 31 de octubre que los dejó sin hogar.

El mandatario estatal reiteró que no habrá construcciones en zonas irregulares, y hasta el momento de las 59 viviendas demolidas, 16 familias han aceptado nuevas construcciones, 10 reubicación y seis en el lugar, pero en predios regulares.

“Quiero que entienda la gente que no podemos hacer más que lo que la ley nos permite, la autoridad, el gobierno del estado no puede hacer más que lo que la ley les permite, que es la reparación de las casas en zonas legales, en terrenos legales, no en zonas prohibidas”, dijo el mandatario.

El gobernador recordó que desde que ocurrieron los lamentables hechos en aquella junta auxiliar, el gobierno ha actuado a favor de las familias poblanas: desde la evacuación, atención médica para quienes resultaron heridos, alimentación, techo y abrigo en albergues, además del reparto de las despensas, a su vez, las viviendas que se proponen son viviendas dignas con poco más de 100 metros de terreno y 75 metros de construcción.

“Es una respuesta bastante favorable que corresponde a reconocer la dignidad con la que debe de vivir una familia, las características de las viviendas que estamos proponiendo son muy dignas, estamos en una situación de emergencia y nosotros somos un gobierno cercano a la gente y que respondemos inmediatamente”, dijo el gobernador.

El mandatario refirió que la atención del gobierno estatal ha sido eficiente, pues no se ha esperado a la ayuda del gobierno federal, o bien, ha pedido préstamos para enfrentar esta emergencia, pues con sus propios recursos está actuando a favor de las familias; varias de ellas no aceptan las viviendas al ser de menor dimensión lo que se les propone.

16 familias han firmado reubicación

En total fueron 59 viviendas demolidas, de las que 31 son candidatas a reubicarse y 28 a la reconstrucción en sitio, es decir, que no están en zona irregular, de acuerdo a la información de Leonor Vargas Gallegos titular del Sistema Estatal DIF, hasta el momento, han firmado 16 familias 10 para reubicación en el camino al Batán y seis para construcción de vivienda en el lugar.

“Hemos estado atendiendo a todos los afectados se les ha llevado alimentos y hay personas que al inicio de esta desgracia no querían separarse de las viviendas, muchas que fueron derrumbadas porque pretendían recuperar unos bienes que tenían en sus casas, pero siempre les hemos invitado a que pasen al albergue que tenemos destinado”, dijo la funcionaria estatal.

La funcionaria agregó que para quienes no quisieron instalarse en el albergue, fueron atendidos con cobijas, colchonetas y alimentos, con desayuno, comida y cena.

Viviendas serán instaladas en 108 metros de terreno con 75 metros de construcción

Las viviendas estarán ubicadas en 108 metros de terreno, con 75 metros de construcción, tendrá dos baños, tres recámaras, cocina, sala y comedor, además de área de cochera, patio trasero y cisterna.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, informó que se han liberado 184 casas y se espera que se liberen otras nueve viviendas, pues se tienen programadas 75 casas con daños moderados y leves, 131 casas ya están reparadas y 29 están en proceso de reparación.

Además, habrá reconstrucción de calles y en los siguientes días, a más tardar el 9 de diciembre, se enviará al Congreso del Estado el documento para que se proceda al trámite legal correspondiente para disponer del terreno de dos hectáreas en el camino al Batan.

Los funcionarios estatales hicieron el llamado a las familias al diálogo y a aceptar las viviendas que serán construidas, pues de esta forma no comenzarán de cero, tras la explosión que les quitó su hogar.

También puntualizaron que hay disposición del gobierno del estado para atender sus necesidades básicas de vivienda con todos los servicios, pues hay coordinación con el Ayuntamiento de Puebla.