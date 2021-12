La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, rechazó que el gobierno del estado autorice un aumento a la tarifa del transporte público, pues dijo que un nuevo aumento pegaría a la economía de los poblanos.

A pesar de la petición de transportistas para aumentar la tarifa, incluso hasta de 10 pesos, la funcionaria estatal notó de forma tajante que no es viable, pero además recordó que como concesionarios del transporte público y empresarios del sector también tienen que invertir en sus unidades, pues el gobierno no debe solventar gastos que a ellos les corresponda.

Bracamonte González dijo que 8.50 pesos es lo justo para que las personas paguen por el servicio, pero no se puede aumentar año con año esta tarifa, pues se lastimaría la economía, especialmente para los que menos tienen.

“El aumento tarifario no procede, no es viable en este momento, en el 2019 se aumentó la tarifa del transporte a 8.50 y no podemos estar aumentando cada año sobre todo por la cuestión del impacto económico que causaría a la sociedad, entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de estos incrementos al transporte porque finalmente pega al bolsillo de los usuarios y tenemos que estar cuidadosos en esta negociación”, dijo la secretaria.

Desde la semana pasada, grupos de transportistas quienes se manifestaron en contra de la nueva Ley de Transporte Público en el Estado, también exigieron un nuevo aumento a la tarifa del transporte, por lo que el tema es rechazado tajantemente por las autoridades estatales.

A pesar de que los concesionarios han incumplido con la instalación de cámaras de vigilancia y del poco interés en la inversión para adquirir unidades nuevas, piden un nuevo aumento, por lo que el gobierno del estado no les autorizará esta alza.

No se descarta apoyos directos para estudiantes

Bracamonte González no descartó que en todo caso se analicen apoyos a los estudiantes, pero esto se vería más adelante en función de las finanzas del gobierno del estado, no adelantó más sobre el tema, pues dijo que es apenas una idea para apoyar a la gente de forma directa.

“Lo que posiblemente se pueda dar más adelante cuando los estudiantes regresen a las aulas es el subsidio para el estudiante, pero no así a los transportistas se les va a dar subsidio, ellos están pidiendo subsidios al igual que RUTA y no es posible este esquema (…) Cuando uno es empresario tienen que invertirle ”, dijo la funcionaria estatal.