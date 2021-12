El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, arribó al Congreso del Estado para entregar su informe de actividades, reconoció que en Puebla hay desigualdad, pero también enlistó que durante este año se ha combatido la corrupción, se ha favorecido la reactivación de la economía, se hizo frente a la pandemia contra la Covid-19, se atendió la igualdad sustantiva, además Puebla pasó del sexto lugar al lugar 23 en inseguridad.

El mandatario adelantó que la nueva Ley de Transporte Público permitirá quitar concesiones a transportistas, las cuales fueron otorgadas de manera irregular y habrá ordenamiento en este sector; sin bombos ni platillos y siguiendo los principios que marca la Cuarta Transformación de forma austera se realizó la entrega del informe de actividades ante el Poder Legislativo, el documento fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla.

Durante este año, más de 4 mil 500 millones de pesos se destinaron para atender la pandemia de la Covid-19, además se generaron 2 mil 300 millones de pesos de inversión al estado, el gobierno estatal hizo frente a la atención de desastres naturales y provocados como el paso del huracán Grace y la explosión de San Pablo Xochimehuacan.

El mandatario local resaltó que, a diferencia de las administraciones pasadas, hoy en Puebla no hay perseguidos políticos, aunque advirtió que para quien viole la ley se tiene que aplicar la ley, sin distingo

Al iniciar su mensaje ante diputados, invitados y miembros de su gabinete, el mandatario local definió a la desigualdad como la falta de oportunidades en el trabajo, en la alimentación, en educación, al acceso a la justicia y la seguridad pública y la salud, por ello el impulso de las 32 regiones del estado, para brindar atención a los 217 municipios.

Va retiro de concesiones irregulares

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta advirtió que retirará concesiones irregulares a transportistas y se emitirán nuevos permisos, siguiendo nuevas reglas de operación, sostuvo que su gobierno no solapa actos de corrupción y mediante procesos judiciales actuará en contra de quienes hayan obtenido permisos ilegales.

Dijo que se acabó el clientelismo, “vamos a cancelar miles de concesiones irregulares, vamos a regular las grúas, los corralones, se acabaron los grupos clientelares y se va acabar la forma de concesionar simplemente y sencillamente desde la palabra”, dijo.

El jefe del Ejecutivo Estatal comentó que actualmente se trabaja en recorridos por medio de la Secretaría de Movilidad y Transporte en las regiones del estado para tener el mapa del estado que guarda el transporte público, “se está recorriendo todo el estado para poder conocer la realidad de todo el estado y poder dictaminar para cada región lo respectivo a regular el transporte y regular las rutas encimadas, eliminar los piratas”, dijo.

Más de 2 mil delincuentes presos

Miguel Barbosa Huerta destacó que Puebla pasó del lugar 6 al 23 en inseguridad, este año se desarticularon 10 bandas delictivas, pero además hay más de 2 mil delincuentes desde que arrancó su administración.

En materia de seguridad se han destinado más de 4 mil millones de pesos anuales para el combate a la inseguridad y han aplicado la ley contra quienes la han violado como es el caso reciente de San Pablo Xochimehuacan.

“La delincuencia se había desbordado, en muchos casos por la vinculación del poder con el crimen organizado, así lo digo y lo he dicho, porque así lo encontré, enfrentamos al crimen organizado, con una inversión pública muy fuerte, más de 4 mil millones de pesos, compramos patrullas, armamentos, reforzarnos y reestructuramos el régimen policial en Puebla, las policías son cíclicas, son de contención, se tienen que renovar de manera constante”, refirió.

En Puebla disminuyeron los delitos como el robo al transporte público, secuestros, ya no hay robo a trenes como en el pasado y se disminuyeron los robos a casas habitación.

Sin impunidad en feminicidios

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal se refirió a los feminicidios, comentó que los responsables de estos actos están encarcelados y quienes no, hay órdenes de aprehensión emitidas, pero no hay impunidad.

“En Puebla no hay feminicidas impunes, todos los feminicidas o se les persigue o están detenidos, hoy el sistema de justicia permite a los abogados como siempre lo han hecho retrasar procedimientos, pero pronto habrá sentencias condenatorias si es que las pruebas así lo acreditan y mantenemos una atención personal en cada caso que se me presenta, porque he mantenido un acercamiento a personas que llegan a hablarme de temas de justicia y los escucho”, apuntó.

El mandatario local dijo que su gobierno impulsa acciones de prevención para el combate a la violencia intrafamiliar, por lo que dijo que de manera conjunta con el Congreso del Estado se tendrán que discutir iniciativas para que este delito disminuya en la entidad.