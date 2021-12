El gobernador Miguel Barbosa Huerta, dejó claro que los 81 ayuntamientos que no incluyeron el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en las Leyes de Ingresos 2022 no podrán hacer convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues en caso de cobrarlo sería de forma ilegal.

El mandatario local dijo que "seguramente" esas demarcaciones subsidiarán ese derecho y por ello, habrían decidido no incluirlo en sus Leyes de Ingresos que entrarán en vigor el 1 de enero, por lo que dijo que, “no podrá haber convenios entre la CFE y ayuntamientos que no tengan en sus leyes de ingresos esa previsión, eso no, eso que quede muy clarito, todo en la normalidad y la legalidad”, dijo el gobernador.

Barbosa Huerta refirió que el DAP siempre se ha cobrado, pero no estaba legalizado en las Leyes de Ingresos, incluso recordó que desde la administración del priista Enrique Doger Guerrero cuando fue funcionario municipal Ignacio Mier Velazco ya se cobrara este derecho.

“Los que se pronunciaron en contra de ese derecho lo cobraron desde administraciones pasadas, desde la administración de Enrique Doger, cuando el secretario del ayuntamiento era el hoy diputado Mier y después se fue cobrando, hoy que es tiempo de pronunciamientos también se respeta, tengo respeto por la pluralidad de las opiniones, pero finalmente los ayuntamientos son gobierno, son gobierno y los gobiernos tienen que tomar decisiones frente a la gobernanza de sus sociedades”, dijo el mandatario local.

En total fueron 136 municipios los que aprobaron el cobro del DAP y 81 no lo cobrarán.

Miguel Barbosa no hará pronunciamiento por caso auditor de Puebla

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que no se pronunciará más respecto al caso de Francisco Romero Serrano, señaló que sean los procedimientos legales los que decidan el final de este caso, esto para evitar posturas de carácter político.

“Que sean los procedimientos legales los que lo resuelvan, eso así es, ya me pronuncié sobre cómo debe ser el comportamiento de los servidores públicos y que sean los procedimientos legales los que lo resuelvan”, dijo el gobernador.

El gobernador abundó en que la denuncia por violencia familiar en contra de Francisco Romero Serrano será resuelta por las instancias correspondientes, ante hechos que fueron denunciados y exhibidos.