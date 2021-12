Con 27 votos a favor y 10 en contra, los diputados avalaron el Derecho de Alumbrado Público de 133 municipios tras un debate entre diputados de Morena, PAN y PRI. De último momento, los legisladores locales rechazaron el cobro del DAP en los ayuntamientos de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula.

Durante la sesión extraordinaria que comenzó el jueves 23 de diciembre y culminó pasadas las 2 horas de este viernes 24, el diputado Iván Herrera Villagómez, quien como regidor de Puebla defendió el cobro de este derecho, se pronunció en contra.

Daniela Mier Bañuelos también votó en contra del DAP, a pesar de que en Tecamachalco, donde su hermano Ignacio Mier es alcalde, este derecho se cobra de forma ilegal, como reveló Intolerancia Diario.

Los 4 bloques

De los 217 municipios del estado, 136 pidieron al Congreso legalizar el DAP, 81 cabildos no lo solicitaron.

Los municipios que no tengan en sus leyes de ingresos este concepto no podrán hacer convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues sería un acto ilegal.

En el caso de los 133 municipios a los que les fue aprobado el DAP se realizó por bloques, previo a la votación, hubo posturas de diputados a favor y en contra del tema. La diputada Aurora Sierra cuestionó a sus homólogos por qué este 24 de diciembre, de madrugada, se hacia la votación de un tema relevante y que se ha polarizado.

DAP favorecería a Rivera, acusaron claudistas

La CFE cobra el DAP en más de 190 municipios de forma ilegal pues así lo permitieron los municipios por medio de convenios, a pesar de ello, el morenista Iván Herrera Villagómez se negó a la legalización de este derecho y tildó de traidores a las y los diputados quienes avalaron este derecho en las Leyes de Ingresos, señaló que en el caso de Puebla, la autorización –que no se concretó- beneficiaría a Eduardo Rivera Pérez, quien tiene proyecto político rumbo a 2024.

“Mucho se ha dicho que queremos politizar o queremos sacar raja política del tema, hasta de populista me han acusado, pero eso es lo de menos porque estoy convencido de dos cosas: primero que todo esto inició como un traje a la medida para favorecer el proyecto político del presidente municipal de Puebla, con miras al 2024 y aunque no lo quieran decir, el futuro nos concederá la razón. Dos: principalmente este dictamen afecta la economía de miles de familias poblanas”, dijo en tribuna, previo a la votación.

En su postura, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, defendió y dijo que ahora se busca adecuar el cobro de este derecho a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció y que determinó cómo se debe de cobrar.

“El voto de mi bancada será a favor y no por eso seremos traidores, ni estaremos violentando a la población, estamos dando certeza y estamos actuando como gobierno, como estado, como legislatura que busca lo mejor para el estado, además quiero aclarar algo: esto que se esta aprobando no va dedicado a ningún municipio, ni hay ningún alcalde para el cual trabajemos, que quede muy claro, aquí lo que estamos buscando es hacer una decisión general para el 85 por ciento de los poblanos y en ningún momento es un traje a la medida para nadie porque nosotros no tenemos ningún interés de nadie, ni venimos apoyar a nadie en particular”, dijo.

#EnHilo 👉🏻 @EstefanChidiac explica en qué consisten las modificaciones a ley correspondiente del impuesto DAP; lamenta la actitud de diputados morenistas.



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/CBsKxnvBYY — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 24, 2021

Falso que se creen nuevos impuestos

En su oportunidad, la diputada Karla Rodríguez Palacios, refirió que, en su distrito, por varios años el DAP se ha cobrado de forma irregular, por ello al incluirlo en las Leyes de Ingresos no significa que se creen nuevos impuestos o nuevos derechos, como se ha mal informado por parte de morenistas como Iván Herrera, Carlos Evangelista y Daniela Mier.

La legisladora reprochó a los tres diputados morenistas que mientras ahora se oponen a legalizar el DAP, el primero de ellos cuando fue regidor dio el apoyo a este derecho, por obedecer órdenes de Claudia Rivera Vivanco, su jefa política, mientras que a Daniela Mier le comentó que es incongruente que se oponga al tema, cuando su hermano lo cobra de forma ilegal en Tecamachalco.

“La expresidenta (Claudia Rivera) declaró que era un desatino por parte de los diputados locales, que había una afectación a las finanzas del Ayuntamiento y que afectaríamos no solo a su administración, sino a las siguientes y pidió a los diputados voluntad, para actuar con responsabilidad, de tal manera que le permitieran seguir cobrándolo, de ahí que no estamos generando nada nuevo, nuevos impuestos, ni incrementando lo existente como políticamente desde aquí se le ha querido hacer ver a la población, lo que buscamos es ordenar responsablemente lo que ilegalmente se hace en la mayoría de los municipios”, dijo.

La legisladora local dijo que con la legalización del DAP se da sustento jurídico y constitucional y se saca al DAP de la ilegalidad y la clandestinidad, por ello pidió a Carlos Evangelista que no mal informe a los habitantes de Chichiquila, pues en esta demarcación –de donde ella es diputada- desde hace varios años se cobra.

Puebla, estado 21 en legalizar el DAP

Con 133 leyes de ingresos que incluyen el cobro del DAP, Puebla se suma los 20 estados que han legalizado este derecho, antes la CFE lo cobraba de forma ilegal y sin una formula establecida para tal efecto.

Las y los diputados defendieron que las familias poblanas no van a pagar de más por la prestación de este servicio y se rompe con cualquier indicio de inconstitucionalidad declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La sesión extraordinaria para avalar las leyes de Ingresos y las reformas a los Códigos Fiscales se dio la noche y madrugada de este jueves y viernes, comenzó con más de 40 minutos de retraso y al terminar de abordar el punto 5 del orden del día se declaró un receso que se retomó para continuar con el aval de las leyes faltantes.

De acuerdo a lo que marca la legislación local, a partir del 1 de enero entran en vigor las Leyes de Ingresos, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.