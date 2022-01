Fue desechado el amparo por un Tribunal Colegiado que impugnaba la elección en el sindicato de burócratas, por lo que ya se está en vías de reconocerse el triunfo de Jhovani Oliver Gallo, como secretario general.

En entrevista a Intolerancia Diario, al tiempo de hacer un llamado a la unidad, el virtual candidato electo a secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stpepyod), mejor conocido como de burócratas, aclaró que no es ninguna imposición, sino que su trabajo ha sido reconocido por la base trabajadora.

Al mismo tiempo, dijo estar abierto al dialogo con los detractores, para continuar trabajando en favor de la clase trabajadora agremiada al sindicato, luego de aclarar los temas jurídicos que han estado dando certeza al proceso electoral.

De este modo, desmintió las aseveraciones de que no será reconocido con la toma de nota, luego de que ahora el Tribunal de Arbitraje, por medio de la orden de un juez, tiene que iniciar el proceso.

Asimismo, señaló como falsas las versiones de que la Secretaría de Finanzas, no le tomó la solicitud de comisión sindical a su grupo, al presentar el documento recibido el pasado 6 de enero.

El amparo desechado

El proceso de elección del comité directivo del Stpepyod fue impugnado por medio de cuatro amparos, los cuales tres han sido rechazados y solo queda uno “vivo” jurídicamente.

Sin embargo, se espera que este último amparo tenga la misma resolución al haber ya los antecedentes, donde los quejosos, se inconformaron en la selección del comité electoral, por lo que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, echaba abajo la elección.

Sin embargo, los jueces federales, han dado la razón hasta el momento en que dicho órgano estatal, no debió inmiscuirse en los asuntos sindicales al no tener facultades.

El último expediente desechado fue el 12/2022, en el que sentencia el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que se desecha el recurso de queja interpuesto por Martha Rodríguez Salinas, en su carácter de representante común de terceros interesados y de los trabajadores sindicalizados.

“Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Martha Rodríguez Salinas, por su propio derecho, contra el auto recurrido de 17 de diciembre de 2021, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 2006/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla”, señala la sentencia.

Jhovani Oliver Gallo aseguró que se está por verificar la sentencia a qué efectos viene, para estar en posibilidades de solicitar los oficios de comisión y el reconocimiento o toma de nota por parte del Tribunal de Arbitraje, para continuar con la representatividad.

“Se han mencionado muchísimas cosas en mi persona, entre ellas que no he sido atendido o que hay indicaciones que no me reciben documentación, pero puedo demostrar que es falso”, dijo al mostrar el documento recibido por la dependencia estatal, donde se solicita la comisión sindical.

“Demuestro que las aseveraciones que hacen los compañeros, son infundadas y tendenciosas, para mantener una confusión y desinformación a la base trabajadora, lo que no se puede seguir permitiendo”, sostuvo.

“Vamos a ir evidenciando lo que es real y verdad”, dijo al señalar que se ha empezado a tener certeza y claridad jurídica para que el Tribunal de Arbitraje de la toma de nota.

Gallo sin ser el gallo

-Muchos de los ataques que has tenido son porque acusan de que eres el candidato impuesto por la (ex) secretaria (Virginia Meza) ¿Qué les dices?

-Que no es cierto eso, que la base tiene certidumbre y saben el trabajo que entregué, el servicio que he prestado cuando fungí como secretario de previsión y seguridad social.

Señaló que ahora visualiza que dichas acusaciones se derivan de que era el rival más fuerte, a quien lo tratan de tirar con grilla y guerra sucia, bajo mentiras.

“Tratan de demeritar con mentiras la aceptación que existe en la base”, dijo al señalar que la gestión del comité anterior hizo que la sabe trabajadora lo aprobara.

“En el momento que decidió participar y levantar la mano, no fue por recomendación de alguien y por imposición de nadie, eso que quede claro, fue por decisión propia y porque sabía con quién contaba, porque me habían hecho saber su respaldo la base trabajadora”.

Aseguró que ya había contemplado su alcance, lego de que recibió recomendaciones y apoyo de muchos compañeros, gracias al trabajo que ha realizado, donde presentaba soluciones o alternativas a los problemas de agremiados.

“Vieron con buenos ojos y el trabajo que se había realizado, de que nos conducimos con honestidad y decisión”, afirmó.

“La Juventus, considero que los años no tienen nada que ver con la capacidad, con la entrega, el trabajo y servicio, pretendo cosas nuevas que demuestren que nuestro gremio sigue avante y sigue siendo fuerte. Necesitamos que se haga un nuevo trabajo y servicio”, dijo.

Finalmente señaló que su aceptación de la base del sindicato se demostró el 125 de diciembre en la elección, donde hubo una participación de poco menos del 50%, teniendo en contyra a grupos en desacuerdo.

“queda demostrado que siempre va a prevalecer la decisión e la asamblea, la que la mayoría determinó que su servidor los represente”, concluyó.

El llamado

-¿Qué les dices a tus detractores, habrá acercamiento?

-Soy muy empático en las cuestiones, siempre he pensado que todos podemos ponernos de acuerdo y que la comunicación que se establézcase va a permitir que nuestro gremio pueda funcionar de la mejor manera.

Añadió que cada uno de los trabajadores tienen opiniones diferentes, per las mismas pueden fortalecer o nutrir los proyectos.

“Necesitamos tener las mejores condiciones y velar por las que ya se tienen, así como seguir en búsqueda de logros y beneficios”, sostuvo.

Dijo que habrá puentes de comunicación con todos, para tomar en cuenta las recomendaciones que den buenas oportunidades y generen bienestar a los integrantes del sindicato.