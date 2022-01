El senador de la República por Morena, Alejandro Armenta, rechazó que el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no se convertirá en “una cacería o persecución” de contribuyentes y por lo contrario ofrece beneficios fiscales; insistió en que para la reactivación económica, los contribuyentes pagaran menos dinero en impuestos.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, precisó que el paquete fiscal aprobado 2022, ya con las nuevas reglas publicadas, tiene como objetivo la reactivación económica y no el terrorismo fiscal.

Alejandro Armenta señaló que habrá más beneficios para quienes cumplan con sus obligaciones, poniendo como ejemplo, pagando tasas del 1% anual, como lo es el caso de quienes llegan a ganar hasta 300 mil pesos, pues pueden facturar a grandes empresas.

Subrayó que en este nuevo régimen fiscal beneficiará al 82 por ciento de las personas físicas y al 96 por ciento de las personas morales a través de los incentivos ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Expresó que será una obligación de los jóvenes, a partir de los 18 años, registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) aunque aclaró, no tendrán que pagar impuestos o recibirán alguna penalidad porque estarán exentos de la declaración fiscal mientras no tengan actividad económica, y no hay sanciones.

“No va haber cacerías porque el SAT emitió en las reglas generales la determinación de no hacer punitivo o no tener sanción porque un joven que tiene actividad económica tiene que tributar y si no tiene que actividad económica tiene su RFC pero no hay sanción y tiene control sobre su información”.

Por otra parte, Armenta Mier, anunció que iniciará una campaña de difusión a través de redes sociales, de los beneficios del RESICO para apoyar a las personas físicas y que entiendan las nuevas obligaciones fiscales.

Ignora a Gerardo Islas

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Gerardo Islas, Alejandro Armenta, destacó que se encuentra ocupado en temas importantes para la ciudadanía por lo que no ha podido, ni querido, pronunciarse en sobre tales acusaciones.

“El ciudadano, hoy lo que quiere es tener salud y tener empleo. Los poblanos lo que quieren saber es qué hacemos por ellos en la reactivación económica y no estar en este terreno de disputas. Las elecciones vienen hasta el 2024, estamos en 2022,” comentó el legislador.

El pasado jueves, el presidente nacional del Partido Fuerza por México (FxM), Gerardo Islas, señaló que recuperará el registro del partido en el estado de Puebla y lo defendería de la presunta intromisión del senador morenista, Alejandro Armenta Mier, a través de los pactos realizados con Rafael Moreno Valle Buitrón.

En entrevista, reiteró que milita en Morena desde abril de 2017 y desde entonces se ha enfocado en sumarse a las tareas de la Cuarta Transformación, para fortalecer el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que desmarcó de dichos señalamientos.

Añadió que prefiere enfocar su tiempo libre para apoyar a los candidatos de Morena para la gubernatura de Oaxaca e Hidalgo, así como seguir proponiendo temas en favor de la sociedad, tanto a nivel federal como para Puebla.