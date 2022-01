La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Nora Merino Escamilla, pidió a las mujeres afectadas por la difusión de imágenes íntimas a través de la plataforma Telegram denunciar los hechos para que las autoridades puedan aplicar la denominada Ley Olimpia.

Entrevistada vía telefónica, la diputada recordó que fue el 3 de diciembre de 2018 cuando se aprobó por parte del Congreso del Estado la iniciativa para reformar la ley y castigar a quienes difundan ese tipo de imágenes.

La diputada local por el Partido del Trabajo (PT) señaló que difundir fotografías o videos íntimos de mujeres en el estado de Puebla, se castiga con 3 hasta 6 años de prisión.

La también titular de la comisión de Igualdad de Género reiteró que en Puebla también está la Ley Olimpia, que busca castigar toda la violencia digital en contra de las mujeres.

Dijo que se tiene conocimiento de un grupo de Telegram en el estado de Puebla, donde al menos 150 mujeres ven afectada su integridad por la difusión de sus imágenes intimas.

En este sentido, señaló que si las agraviadas necesitan asesoría para presentar una querella en la Fiscalía General del Estado (FGE), se pueden acercar sin problema al Congreso del Estado para solicitar apoyo.

“Recordarle a todos aquellos que difundan y compartan imágenes o videos en grupos de WhatsApp o redes sociales, que están cometiendo un delito, y es un delito que se castiga desde tres a seis años de cárcel”, puntualizó.

“A quienes hayan sido víctimas decirles que no están solas, que las queremos acompañar y hay que denunciar para que no quede impune y que nadie piense que el difundir o compartir estas imágenes es parte de un juego, un chiste o que no pasa nada porque sí pasa y tenemos que llegar a las últimas consecuencias y para eso necesitamos que se denuncie”.

Insistió en que el equipo jurídico de la diputación que encabeza apoyará a las víctimas que requieran asesoría para presentar la denuncia correspondiente y exigió llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias para castigar a los responsables.

El 3 de diciembre, durante la Sesión Publica Ordinaria, las y los diputadas locales aprobaron la Minuta de Decreto que presentó la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por el que reforma la denominación de la Sección Tercera del Capítulo Séptimo, del Libro Segundo, para llamarse Delitos contra la Intimidad Sexual.

El documento se aprobó por unanimidad de votos, con 37 legisladores del Congreso del Estado a favor, el dictamen con Minuta de Decreto para reforma el Código Penal del Estado.

Así, se tipifica los delitos de violación contra la privacidad sexual y el ciber acoso, reforma con la que se castiga el envío de fotos o videos sin el consentimiento de la víctima, con el fin de causar daño o con la intención de tener alguna ganancia ilegítima.