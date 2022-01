El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, aseguró que podría haber cambios a las leyes secundarias en materia energética electoral, pero ninguna modificación constitucional ya que las propuestas que han presentado Morena y sus aliados van en contra de los ciudadanos.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador recordó que la semana pasada se realizó la plenaria de los diputados federales previo al inicio del Período Ordinario de Sesiones en el Congreso de la Unión.

En dicho evento, se tuvo la participación de importantes expertos, previendo la agenda que se tendrá en materia energética, económica y electoral, entre ellos el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova.

Mario Riestra indicó que serán esos temas los protagonistas del siguiente período, y la bancada por la vía de los hechos ha confirmado la disposición a proponer y dialogar, pero no se va a claudicar en la postura opositora, y se señalará cuantas veces sea necesario aquello que sea perjudicial para los intereses de los mexicanos.

Precisó que en materia energética si bien hay disposición para platicar, las posibles coincidencias se va a reducir únicamente a posibles cambios en las leyes secundarias.

Mario Riestra consideró que es muy difícil que haya cambios a la constitución tanto en materia electoral como en materia energética, pues no hay coincidencias en el orden constitucional.

Dijo que uno de los acuerdos que se tuvieron durante la sesión plenaria fue el presentar sus propias propuestas de reforma energética y reforma electoral.

“A pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a dar el diálogo, pero no se va a claudicar, ni a dejar de defender las posturas que consideramos que son las correctas, por ejemplo en materia energética no puede haber una modificación a costa del costo de las energía, porque queremos energía más barata, y limpia, y si no se cumple con esas características no se va a contar con nosotros”.

Por la defensa de las instituciones electorales

Referente a la materia electoral, Mario Riestra comentó que fueron criticados por la presencia del presidente del INE, Lorenzo Córdova, pero él ha participado en reuniones parlamentarias de diversos grupos a lo largo del los años, y es parte de la pluralidad democrática en la que se vive, y el hacerlo público, que pueda expresar sus opiniones es parte de la libertad de expresión.

“Si como el presidente ya lo ha anunciado ellos estarán presentando una reforma electoral, nosotros creemos que hay que escuchar la voz de quienes ejecutan el mandato de organizar las elecciones”.

El legislador señaló que fue interesante desmitificar las cosas que se han venido mencionando, entre ellas que el órgano electoral es el más caro del mundo, lo cual no es cierto, además de que el INE hace mucho más cosas adicionales a sólo organizar elecciones.

“Tenemos uno de los pocos órganos electorales en el mundo que además expide una identificación oficial que es quizá la más importante de todo el país”.

El legislador comentó que hay que darse la oportunidad de reflexionar y debatir una posible reforma electoral, aunque es importante señalar que lo óptimo hubiera sido que la reforma se discutiera en el primer trienio del gobierno.

Advirtió desde su punto de vista personal los cambios electorales antes de una elección presidencial, no son lo óptimo, y se tendría haber legislado antes para ponerlos a prueba en una elección intermedia.