El pasado 22 de enero, Facundo Rosas, participó en un foro denominado “Armas de Fuego y su Impacto en México”, cinco días después, fue detenido por el trasiego de armamento ilegal del operativo Rápido y Furioso.

Aunque no hay registros en redes sociales de lo que dijo el ex secretario de Seguridad de Puebla y ex comisionado de la Policía Federal, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), le dio un reconocimiento por su participación.

Facundo Rosas será procesado penalmente por su presunta colaboración en la introducción clandestina al país de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, derivado de la operación Rápido y Furioso.

Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), señaló que es irónico que haya sido invitado apenas cinco días antes por las asociaciones de seguridad privada y sobre todo para que hablara del tema de armas.

“Es penoso que asociaciones del sector de la seguridad privada sin profesionalización como AMESP y ASUME recurran a voceros “controversiales” sin verificar sus antecedentes”, aseveró.

Además, señaló que es una doble moral que un ex funcionario, que ahora está siendo procesado por participar y permitir un operativo de introducción ilegal de armas en nuestro país, sea invitado como ponente por parte de estas asociaciones y hasta reciba un reconocimiento para exponer el mismo tema por el que se le acusa.

Por otro lado, la detención y consignación de Facundo Rosas, añadió Alejandro Desfassiaux, demostró la pronta acción y gran coordinación que existe entre autoridades locales y federales.

Para su aprehensión, destacó, participaron la Marina Armada de México, la policía capitalina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Hace unos días fue aprehendido luego de atropellar y causar el fallecimiento de una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón, para posteriormente vincularlo a los delitos federales.

Facundo Rosas, luego del accidente, fue detenido por agentes viales y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El detenido fue uno de los funcionarios más cercanos al secretario de Seguridad federal en el sexenio del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, además de comisionado de la Policía Federal.

En Puebla, además estableció las cámaras radar, para multar a quienes circulan a exceso de velocidad, además de ser señalado, sin denuncias, como uno de los precursores del robo de combustible a ductos de Pemex.