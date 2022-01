"Eukid N. y varios reclusos de alta peligrosidad, quienes mantenían el control del penal de San Miguel fueron trasladados a Centros de Reinserción Social Federales (Ceferesos) de Durango, Chiapas y Oaxaca", confirmó el gobernador, Miguel Barbosa, al enfatizar que su gobierno no solapará acciones ilegales.

Al menos 20 personas privadas de su libertad fueron trasladadas a penales federales, debido a que se disputaban el control del penal de San Miguel, no obstante, agregó que poner orden en este sitió cobró la mayor atención del gobierno estatal tras el caso del bebé Tadeo encontrado en un basurero.

En el caso de Eukid N. quien se mantiene preso acusado por diferentes delitos, fue trasladado a Durango, a un penal federal, después de permanecer varios meses en Tepexi de Rodríguez, el ex diputado federal fue uno de los brazos fuertes del exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

“Están trasladados PPL a penales federales de Chiapas y de Oaxaca, que tuvieron desempeños de riesgo recientemente en el reclusorio de San Miguel y bajo la consideración de la subsecretaria de reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública se solicitó ese cambio porque si querían imponer condiciones en la forma de cómo se manejan los reclusorios y como lo he dicho y lo sostengo no vamos a transigir ni a acordar nada que violente la ley, no lo vamos hacer, que quede perfectamente claro, el gobierno del estado no transige con acciones ilegales”, dijo el mandatario local.

La semana pasada el gobierno de Miguel Barbosa inició un operativo en el penal de San Miguel, a donde llegaron además de elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal para hacer vigilancia permanente, para evitar un enfrentamiento o motín en el lugar.

Estas acciones de mayor vigilancia se dieron tras el cambio de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que llegó a la subdirección de Centros Penitenciarios y a la dirección del penal ubicado en Puebla capital.

Este lunes, se mantiene la vigilancia en el penal de San Miguel, para evitar que los reos intenten más acciones ilegales, aunque el gobernador, Miguel Barbosa ha enfatizado en que no se violaran los derechos humanos de las personas.

“Respetamos los derechos humanos, respetamos las libertades, pero no vamos a transigir esto se tiene que terminar de una forma o de otra”, sentenció el gobernador, quien encomendó a los responsables de los penales a mantener la vigilancia permanente para evitar actos delincuenciales.

Detectó SSP a incitadores a la violencia dentro de penales

Las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal detectaron a por lo menos 20 personas privadas de su libertad en diferentes penales, quienes intentaban actos de violencia, de ahí que además de montar un operativo la semana pasada, el fin de semana que concluyó se consumó el traslado de reos de alta peligrosidad a otras entidades.

Los reos fueron trasladados vía aérea desde el aeropuerto de Huejotzingo, por lo que desde el sábado ya duermen en penales federales y de esta forma autoridades estatales mantienen el orden en los centros penitenciarios del estado.