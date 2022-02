El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que pronunciarse de manera oficial, con respecto a una posible “recesión técnica”, luego de los datos que anticipó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se refieren a una caída en la economía al cierre del ejercicio fiscal 2021.

“Mientras que no haya un reconocimiento de la Secretaría de Hacienda no podemos referirnos a ello y claro que tenemos que apoyar a nuestra economía en los gobiernos subnacionales, a las entidades federativas y decirles que en Puebla el PIB no está cayendo, está creciendo”, apuntó.

Luego de una recesión técnica que anticipó el INEGI, el mandatario poblano comentó que “son dos trimestres consecutivos de caída del PIB y esta es una posición que debe ser abordada por el gobierno federal, sí por los gobiernos estatales en cuanto a las acciones que corresponden a las políticas públicas que influyen en el PIB en Puebla, en Puebla no esta cayendo el PIB, al contrario está creciendo, pero como economía nacional sale esta noticia que no ha sido confirmada por el gobierno federal”.

De acuerdo a los datos que adelantó el INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 5 por ciento, sin embargo, no es la proyección que estimó la SHCP de 6.3 por ciento al cierre de 2021, la cifras con respecto al crecimiento de la economía son insuficientes, especialmente porque 2020 fue un año complejo debido a la pandemia de la Covid-19.

En Puebla se promueven inversiones

Por otro lado, el mandatario estatal comentó que en Puebla hay una importante labor para fortalecer la economía, desde la llegada de inversiones y crecimiento de empleos.

Además de las inversiones que están en puerta, un nuevo parque industrial en la zona de San Martín Texmelucan y la instalación de una planta armadora de autos eléctricos, de acuerdo a los datos del INEGI, en noviembre del año pasado la industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) registró un crecimiento anual de empleos que rebasa el 9.6 por ciento, para sumar 80 mil 633 ocupaciones.

La Secretaría de Economía (SE), resaltó que de acuerdo con los datos del INEGI, hay una superación en la tasa de crecimiento nacional del 2.8 por ciento anual en este sector, la cifra de empleo supera la tasa de crecimiento nacional del 2.8 por ciento anual.

La dependencia agregó que, los ingresos por ventas en los mercados nacionales y de exportación, entre enero y noviembre de 2021, sumaron 240 mil 897 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 1.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020.