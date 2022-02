Ante el presunto incumplimiento de contrato en la remodelación del Teatro de la Ciudad, el diputado federal Mario Riestra Piña, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue una vez que se hubo recursos federales.

Ante la Cámara de Diputados, Riestra Piña, presentó un punto de acuerdo a fin de que el órgano de fiscalización investigue las presuntas irregularidades en los contratos otorgados para la remodelación del Teatro de la Ciudad en Puebla capital.

Pidió a la ASF que investigue cada una de las supuestas anomalías en los contratos otorgados por la administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco, expresidenta municipal de Puebla, así como un probable daño patrimonial por los faltantes encontrados.

“Se exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que investiguen cada una de las irregularidades en los contratos otorgados por la administración de Claudia Rivera Vivanco, expresidenta Municipal, así como un probable daño patrimonial en la remodelación del Teatro de la ciudad del Municipio de Puebla”.

El diputado federal detalló que el gobierno municipal anterior invirtió más de nueve millones de pesos y se detectaron 53 presuntas irregularidades en los nueve contratos firmados.

“Dicha remodelación fue entregada el 6 de marzo de 2020 y la subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios de la propia Contraloría Municipal del ayuntamiento de Puebla realizó una revisión el 25 de septiembre de ese año, en la cual se detectaron irregularidades, pero no se realizaron las sanciones correspondientes”, indicó el panista en el punto de acuerdo.

Puntualizó que con base en lo detectado por la Contraloría Municipal poblana en diversos contratos por más de 4.7 millones de pesos, 59.3 por ciento del recurso fue ejercido con irregularidades, es decir, un total de dos millones 832 mil 952.26 pesos del erario.

Entre las anomalías detectadas por el ayuntamiento, Riestra Piña, quien representa al distrito 12 de Puebla, exhibió las del contrato IMACP/66-2019 según el cual no se hizo el retiro de piso del escenario del teatro de la ciudad; se realizó de manera incompleta el pulido y brillado de a máquina de mosaicos en interiores; no se realizó el pulido y brillado de pisos de mosaicos en interiores en el primer nivel del sótano del teatro, el cual, además, es inexistente.

Dentro de ese contrato también se detectó que no se hizo el desmontado y retiro de cuadros de pintura; se realizó parcialmente la rehabilitación y pulido en muros y plafones del escenario; no se realizó la rehabilitación y pulido en muros y plafones en el sótano, el cual no existe, y no se hizo la adecuación en muro de los palcos y gradas del teatro, además de cinco irregularidades más.

Según el documento presentado por Riestra Piña, también se encontraros 15 faltas en el contrato IMACP/67-2019, otras nueve en el contrato IMACP/63-2019, y dos más en el contrato IMACP/64-2019.