El 28 de abril de 2017 desaparecieron Juan de Dios Núñez Barojas, Abraham Basurto Linares y Vicente Basurto Linares, a cinco años de distancia, este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó y entregó los cuerpos a sus familiares, quienes incansablemente los buscaron y su lucha dio pie a la conformación del colectivo “Voz de los Desaparecidos”.

“Nos ganan las emociones, lo que queríamos era, una vez que nos informaron de ellos, nos enfocamos a todos los trámites para que ellos pudieran regresar a casa y el Ministerio Público está trabajando en todo el tema de dictámenes periciales, toda la parte científica y pues hoy no hablamos de perpetradores, yo por el momento solo sé, estaban en Fiscalía, estaban ahí y pues ya los traemos a nuestros pueblos”, dijo en entrevista María Luisa Núñez Barojas, madre de Juan de Dios y fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos.

#Ahora 💡 Integrantes del colectivo @VozdelosDesapa se reúnen a las afueras de la Fiscalía de Puebla para dar una rueda de prensa sobre el hallazgo de tres cuerpos correspondientes a Abraham, Vicente Basulto y Juan de Dios Núñez Barojas 🗣️



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/ggoco8CdOt — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 18, 2022

Aunque no se dieron más detalles de dónde, cómo y el modo del que fueron asesinados y localizados, Núñez Barojas refirió que su hijo y sus amigos regresan a casa y serán enterrados el domingo, previo a rosarios y una misa con el cuerpo presente.

Agradeció la disposición del Instituto de Ciencias Forenses, quienes con pruebas de ADN corroboraron que se trataba de los jóvenes, quienes desaparecieron en la carretera Cuacnopalan-Cañada Morelos, una de las zonas con más incidencia delictiva en 2017.

Foto: Cristopher Damián

“Se acaba la incertidumbre y el martirio de no saber en dónde están, y decirle a cada familia que está viviendo esta situación, que no desistan, que no desistan, que la lucha vale la pena, algún día habrá resultados”, comentó.

Juan de Dios era originario de Tehuitzo, comunidad de Palmar de Bravo, uno de los más peligrosos del triángulo rojo, mientras que los hermanos Abraham y Vicente eran originarios de Llano Grande, Cañada Morelos.

Foto: Cristopher Damián

Ante los casos de personas desaparecidas, María Luisa Núñez Barojas pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que refuercen la seguridad, para prevenir desapariciones de jóvenes quienes son blanco de la delincuencia organizada.

“Este es el resultado del trabajo que se ha hecho, sí como familia, pero no puedo dejar de mencionar el acompañamiento de mi familia que es el colectivo, es el resultado el haberlos encontrado, es el resultado de nuestra propia lucha”, refirió.

El Colectivo Voz de los Desaparecidos, fundado a partir de la desaparición de los tres jóvenes, sigue con el objetivo de apoyar a la localización de personas desaparecidas.