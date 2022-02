El gobierno del estado no tiene contemplada la ejecución de nuevos mercados en la capital poblana, comentó el gobernador, sin embargo, reiteró que habrá rehabilitación en los que ya están, por asuntos de imagen y de seguridad.

“No conozco esos proyectos, seguramente en alguna reunión me los va a poder plantear, yo he manifestado sobre mercados el interés de rehabilitar algunos mercados en Puebla, si lo he dicho, pero de hacer nuevos mercados no”.

El gobernador no dudó de que en una próxima reunión con el presidente municipal de Puebla se aborde el tema de los mercados municipales, luego de que este martes, el edil anunció que en las próximas semanas se iniciarán acciones en el Mercado de Amalucan y otros inmuebles.

El mandatario estatal puntualizó que hay trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Puebla y se analizarán los proyectos de mercados municipales, pero hasta el momento no se tiene contemplado la creación de nuevos espacios.

Mercados municipales es también un asunto de seguridad

Además de un asunto de imagen, el gobernador se ha pronunciado por la rehabilitación de mercados municipales por un asunto de seguridad, pues en varios de estos lugares se asientan grupos delictivos.

En varios de estos sitios en la capital poblana hay grupos delincuenciales dedicados a la venta de droga, extorsión o incluso hay quienes cometen asesinatos, por ello es que en reiteradas ocasiones, el mandatario estatal se ha pronunciado por no solo la rehabilitación, sino por el reforzamiento de la seguridad.

En enero de este año, un joven de nombre Adrián fue asesinado, después de que acudió al Mercado La Acocota para hacer un reclamo en la reparación de su guitarra, pues él se dedicaba a cantar.

Por otra parte, en 2019, cerca del Mercado Morelos fue encontrado una zona donde se enterraron varios cuerpos, por lo que la FGE procedió a la limpia del lugar y a las investigaciones correspondientes, solo en esa zona operaba el grupo delictivo liderado por Cristina N. alias El Grillo.