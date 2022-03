El gobierno del estado garantizó seguridad y libre expresión de las mujeres quienes este 8 de marzo marcharán por las calles de la ciudad, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que las fuerzas del orden no agredirán a nadie y pidió que las mujeres quienes participen en las marchas se conduzcan con respeto.

“Las fuerzas del orden del estado de Puebla, no va agredir a nadie, les pedimos mucho respeto en todas sus manifestaciones, no hechos violentos, hay que cuidar a las manifestantes, hay que cuidar a la sociedad y a que no afecten los monumentos Históricos de nuestra ciudad, no se va agredir a nadie, debe haber un asunto mañana, impecable, es lo que tiene que haber mañana, de manifestación, de libre expresión, de movimiento por las calles”, comentó.

Además, se aclaró que la presencia de elementos de seguridad pública estatal es para cuidar la integridad tanto de las participantes como de la población en general.

Barbosa Huerta reiteró su respaldo a quienes se expresan durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y consideró que la marcha debe generar una reflexión para las y los poblanos.

Y es que, para este 8 de marzo, se esperan diferentes marchas de colectivos y organizaciones civiles, quienes salen a las calles para expresar su rechazo a la violencia en contra de las mujeres y justicia para las víctimas de delitos y feminicidios.

Las mujeres quienes marcharán por las principales calles de la ciudad de Puebla lo harán en diferentes puntos, con el objetivo de llegar a Casa Aguayo, a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la sede del Poder Judicial y al Congreso del Estado.