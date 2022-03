El gobernador de Puebla confirmó que las nueve personas ejecutadas en Atlixco fue producto de la venta y distribución de drogas en aquella zona del estado.

El mandatario estatal también confirmó que grupos locales están ligados a cárteles nacionales; sin embargo, advirtió que en Puebla “no nos van a rebasar”.

El mandatario local informó que solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por medio de la Comisión Nacional de Secuestros, para que investigue estos hechos.

También señaló que hay coordinación con el gobierno federal para el tema, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y hay intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Háganse esta pregunta ¿quién mete la droga a Puebla y a todos los estados del país? Cárteles nacionales, sí. ¿Quién la distribuye? Grupos delincuenciales locales, pero esos grupos delincuenciales están llegando a todos los estados"

"Nosotros no nos vamos a guiar por si son segmentos de otros grupos nacionales, no, no nos van a rebasar, por eso es la definición así, desde comunicaciones con responsables ya tenemos una definición con Ejercito, Guardia Nacional con Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado, vamos a dar una respuesta fuerte, ya la estamos dando y vamos a llegar a fondo”, dijo.

El gobernador confirmó que seis hombres y tres mujeres fueron ejecutadas en Atlixco, además de una persona del sexo masculino que se encuentra en estado grave hospitalizada, pues fue herida de bala en la cabeza y en la pierna.

#Inseguridad 🚨 Seis hombres y tres mujeres, fueron asesinadas en un inmueble, de la colonia Francisco I. Madero, del municipio de Atlixco 🚓



👉🏻 En el sitio se encuentran autoridades de los tres niveles de gobierno 🪖



Vía @Antonio_RivasR 📹 pic.twitter.com/o6K5dEvS82 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 9, 2022

Refirió que las personas asesinadas, presuntamente no son originarias de Atlixco ni del estado, pues señaló que la cercanía de aquel municipio con Morelos y Guerrero hacen de este lugar una zona compleja, porque delincuentes de aquellas entidades pasan a cometer delitos a la entidad.

“Hasta ahorita la información con la que se cuenta, no revela la información de los ejecutados, al parecer no son de Atlixco ni son poblanos, todo puede llevar a una definición, fue una ejecución entre bandas de personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas cosas”, comentó.

De acuerdo a las versiones que trascendieron a este domicilio ubicado en la 27 poniente y 5 sur en la colonia Francisco I. Madero en Atlixco acudía mucha gente, por lo que se presume la venta de drogas.