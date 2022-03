"Los turistas locales, nacionales y extranjeros están seguros en Puebla", refirió el gobernador de Puebla, quien resaltó que el gobierno estatal implementa acciones para desmantelar a las bandas delincuenciales.

Precisó que los hechos ocurridos en las últimas semanas son conflictos entre grupos criminales y advirtió que van por la limpia de narcomenudistas en Atlixco y Ciudad Serdán.

El mandatario local refirió que su ocupación es mantener niveles de seguridad pública suficientes que permitan a los ciudadanos un desarrollo social y entorno en paz, por ello es que el gobierno estatal garantiza la seguridad para quienes habitan en la entidad y a quienes visiten al estado.

“Me preocupo no solo por los turistas, me preocupo por las gentes que viven en Puebla, para mí la preocupación es mantener los niveles de seguridad pública que sean suficientes para tener un desarrollo social y por eso es que nosotros en el tema de los lugares donde han ocurrido los hechos que son encapsulados ya de las investigaciones se está viendo que no representen ningún riesgo para visitantes y habitantes donde los lugares donde ocurrieron como en Atlixco y se los aseguro que así ya es”, dijo.

A partir de hace tres semanas, se han implementado acciones de coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipales para elevar la seguridad en las diferentes zonas del estado, operativos aéreos, en el transporte público y ahora, van por el desmantelamiento de las bandas delincuenciales.

“Es un asunto muy importante, los hechos delincuenciales que han provocado sobre salto, que son el aumento de homicidios dolosos están encapsulados, el estado tiene que tener capacidad para encapsular y resolver, la lucha es por territorios entre bandas”, comentó.

El gobernador dijo que las personas de otras entidades y países tienen la certeza de venir a Puebla y disfrutar de su arquitectura, cultura, tradiciones, comida y regiones del estado, pues hay grandes atractivos y su administración refuerza las acciones de seguridad.

Respalda a AMLO

En otro punto, el gobernador de Puebla respaldó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Parlamentarios Europeos, a quienes les dijo que “es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

El gobernador puntualizó que fue un fuerte comunicado y ante un acto de intromisión del parlamento europeo “apoyo al presidente, pero todos tenemos una opinión, somos mexicanos y no existe eso que dijeron aquí en México”, concluyó.