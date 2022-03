La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe a padres o tutores castigar con golpes o humillar a sus hijos, popularmente conocida como “Ley Antichancla” fue calificada por el gobernador como un ordenamiento que “exhibe su pésima técnica legislativa”.

Se pronunció en contra de la violencia infantil, sin embargo, este ordenamiento debió analizarse un poco más desde el ámbito federal, pues en Puebla solo se armonizó.

“Su técnica legislativa es pésima, yo no conocía esa ley general, pero hay que cumplirla. Ayuda, claro que sí, pero es un asunto cultural también, es un asunto que tiene que ver con muchas más cosas, siempre el maltrato a los menores ha sido un delito, esto no es nuevo, siempre ha sido un delito, siempre ha sido una falta, una causa para conservar o perder la patria potestad, la posesión de estado sobre los hijos”, dijo el gobernador.

El mandatario local consideró que a los menores de edad se les tiene que educar con orientación, con pláticas, más no con golpes, sin embargo, la técnica legislativa “es pésima”, aunque en Puebla se debe acatar dicho ordenamiento que se alinea con el federal.

“A los niños hay que educarlos mediante orientaciones platicas, siempre a un hijo hay que educarlo en el momento en que se comete una falta, pero no con golpes, platicando con él, así es como construimos las familias solidas o no están derivadas de muchas cosas de esas, diferencias con los hijos siempre las tenemos, pero que sean diferencias muy sutiles y solo diferencias por convivencia, y con los hijos chicos nunca el maltrato”, dijo.

Y es que, el Congreso del Estado avaló reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siguiendo lo que marca la Ley General, al respecto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, presidenta de la Comisión de la Familia y la Niñez comentó que no se resta autoridad a los padres de familia o tutores, pero es un tema para prevenir actos de violencia.

Y es que en Puebla, comentó la legisladora local hay casos documentados de maltrato infantil graves, por ejemplo como el caso de Yatziri y su hermana menor de dos años, quienes resultaron hospitalizadas y fallecidas como consecuencia de los golpes que propinaban sus familias.

Ayuda psicológica a alumnos

El gobernador, instruyó a que la Secretaría de Educación Pública (SEP), mantenga comunicación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), debido a los actos de agresión de un alumno en contra de un profesor, señaló que la dependencia estatal debe dar el acompañamiento y debe implementar acciones para prevenir hechos violentos

Refirió que las instituciones, aun cuando son privadas “no son claustros en donde todo lo que ocurre de encierra y se entierra”, por lo que el gobierno del estado mantendrá comunicación con la UPAEP para dar acompañamiento en estos temas.

Además, dijo que es importante que la SEP mantenga programas de atención psicológica en las instituciones educativas, especialmente, después de dos años de pandemia que causó efectos emocionales a las personas de forma general.

“Que entre en contacto para ofrecer el apoyo a la institución educativa donde ocurrieron estos hechos porque es el dialogo que debemos tener, no intromisión, quiero decirles a las escuelas que no son claustros, que los hechos que ocurren son de orden público, no son claustros en donde todo lo que ocurre se encierra y se entierra”, dijo.

Cabe mencionar que, este viernes alumnos de UPAEP se manifestaron adentro de la institución educativa con el objetivo de que se garantice seguridad para alumnos y profesores, y es que además del joven que agredió a un maestro el pasado jueves, trascendió que uno más ingreso un arma de fuego a la institución.