Un mes de oídos sordos de parte de Agua de Puebla para Todos, han recibido bañeros de la capital del estado, para que no les cobren cantidades exorbitantes que llegan hasta 100 mil pesos por el servicio.

De este modo, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) no ha dado respuesta a un recurso de revisión que ingresó la Cámara de Baños y Bañeros.

Al respecto, el dirigente de la agrupación, José Rodríguez Cortés, informó en entrevista que el documento lo ingresaron a finales de febrero, pero no hay un plazo obligado para que reciban respuesta de parte de SOAPAP.

En la solicitud, los empresarios con baños públicos, buscan que el organismo regulador de la empresa concesionaria intervenga para que Concesiones Integrales o Agua de Puebla no les cobre cantidades exorbitantes.

“No hay una regulación para que se resuelvan los recursos, pues vamos a esperar el tiempo que sea necesario y a final de cuentas estamos solicitando la suspensión del acto para que nosotros vayamos abonando a la deuda y al final veremos cómo quedaría el asunto”, dijo.

“En unos acuerdos que ya se tienen, sería revisar el sistema hidráulico, revisar los medidores, ver los consumos y en base en eso ya estarían cobrando”, señaló Rodríguez Cortés.

Son por lo menos 60 agremiados o bañeros temen que los montos de los pasivos establecidos por la empresa privada, sigan creciendo y se paguen intereses sobre intereses.

Aún los empresarios están estudiando ante la situación el trámite de amparos contra los excesivos cobros, sin embargo tienen que aguardar a que el organismo les responda.

Señaló que como parte de la lucha que emprendieron los afiliados, buscaron el apoyo del gobierno del estado, por lo que se convocó al SOAPAP a reuniones para se pudiera llegar a un acuerdo.

Sin embargo, los representantes del SOAPAP nunca se presentaron a las reuniones a pesar de la orden de autoridades del gobierno estatal.

“Los citaban y no llegaban, los volvían a citar y no llegaban y a final de cuentas hicieron lo que quiso SOAPAP”, explicó al señalar que no respetaron ni a los delegados del gobierno estatal.

“No sé hasta dónde llegan las facultades de Soapap o de Agua de Puebla, que se sienten poderosos los señores, que ni siquiera a los representantes del gobierno del estado los respetaron”, sostuvo.

“A final de cuentas dijeron que nos iban a dar la respuesta por escrito y así fue”, al recordar que su inconformidad de los bañeros radica en que Agua de Puebla, busca cobrar cantidades que no concuerdan con el consumo del agua.

Incluso, los establecimientos estuvieron cerrados varios meses a causa de la epidemia de Covid-19, pero ni así bajaron los montos.

Señaló el bañero, que hasta ahorita ninguno de los afectados que está peleando por la reducción en las cantidades de los pasivos tiene cortado el suministro o drenaje en sus inmuebles.

Sin embargo, aunque dijo hay una especie de tregua, en cualquier momento pueden ser afectados con el corte del servicio.