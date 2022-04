Gran parte de personas de la tercera edad se volcaron en las urnas, sin que ni el fuerte calor o hasta sus problemas físicos impidieran que llegaran a votar en la Revocación de Mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En un recorrido de Intolerancia Diario, se comprobó que la mayoría de los votantes eran de edad avanzada, quienes incluso con bastones, sillas de ruedas o andaderas, acudieron al llamado.

Algunos de los entrevistados señalaron que salieron a apoyar al presidente de México, de quién dicen, han recibido apoyos constantes como nunca y es hora de agradecerlo.

Incluso doña Clara Fabiola Salamanca, de 75 años de edad, antes de ir a misa a celebrar el Domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, acudió a votar a la casilla ubicada en San Baltazar Campeche, junta auxiliar de Puebla capital.

El voto lo emitió sin soltar su cruz hecha con palma, que llevaría a la iglesia para bendecir.

-¿Por qué votar? -

-Porque el presidente ha sido muy generoso más con los de la tercera edad, lo que nunca otro presidente se preocupó, pues me sentí comprometida.

“Pase primero aquí, luego a la iglesia”, dijo al señalar que es un domingo distinto.

Asimismo, don Javier, acompañado de su esposa, se encontró en la puerta de la escuela secundaria de dicha localidad a don Pedro, ambos amigos y vecinos de más de 70 años de edad, quien llegó en andadera al lugar.

Don Pedro, inmediatamente, en la breve entrevista se quejó de que el Instituto Nacional Electoral (INE), colocara las casillas hasta el fondo de la escuela, haciendo más difícil su acceso, sobre todo a personas de su condición.

En tanto, don Javier, señaló que llegaron a apoyar al presidente, ya que por primera vez reparte los recursos y no se los lleva todo, como anteriores mandatarios, sostuvo.

-¿Qué los motiva (a votar)?-

-Pues que está haciendo bien las cosas el señor presidente, mucha gente no lo quiere, pero eso es en todas las cosas, sea bueno o malo, siempre hay criticas, así es el humano.

-¿Ustedes están conformes con el presidente (López Obrador)?-

-Tú lo acabas de decir, y por eso estamos acá- señaló don Javier.

-¿Usted llega con andadera, nada lo detuvo?-

-Pues si, no me importa, porque nos está ayudando el señor, los otros presidentes mejor se llevaban el dinero y no dicen nada, todos los riquillos no dicen nada.

“Este presidente está sacando a flote todo, el pueblo si lo apoyamos, pero desgraciadamente no como debe de ser, más fuerte”, aseveró don Javier.