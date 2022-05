El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Roberto Solís Valles llamó a evitar caer en una psicosis por el tema de los “Levantones”, e indicó que una acción que puede evitar el miedo, es que el ayuntamiento de la capital envié menos unidades a infraccionar, y más para la vigilancia.

En entrevista el legislador señaló que hasta el momento la única instancia de gobierno que ha tomado con seriedad el tema de la inseguridad, es el gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, pero los presidentes municipales de la zona metropolitana, principalmente el de la capital, se están enfocando más en el tema de la obra pública.

Dijo que algunos están buscando sacar raja política con el tema, e intentan pegarle al gobierno del estado políticamente, pero se olvidan que el temor se está generando entre los ciudadanos que no están viendo las patrullas para apoyarlos.

“Evidentemente hay un tema de percepción, y que únicamente lo está atacando el gobierno del estado, y el gobierno municipal sigue sin tener medidas, sin explicar el programa que lanzaron para las mujeres, no han dicho si está funcionando, cuántos casos han atendido, si han sido efectivos, los que están en proceso, los que no procedieron”.

Comentó que cuando se habla de un tema de percepción y que la gente se siente insegura, es que el simple hecho de que encuentren una patrulla en la calle genera tranquilidad.

Advirtió “sin embargo la realidad es que no se encuentran las patrullas, estas son para multarte, para estar viendo lo que está mal puesto y recaudar más fondos, lo cual no está del todo mal, el tema es que no se ve que ese dinero recaudado sea para la compra de más patrullas, para bajar los índices de percepción de violencia que se tienen en Puebla capital, si es para que los policías tengan mejores condiciones de vida, de equipamiento, de uniformes, o si es para fortalecer el programa que se lanzó con las mujeres”.

Roberto Solís, señaló que lamentablemente no se está haciendo, y parece que la recaudación que se hace es para otro rubro, menos para el tema de la seguridad.

“Es un tema de psicosis, de que todos se sienten inseguros, sobre todo en un momento en que se ha incrementado el número de casos de violencia en contra de las mujeres, y es un tema de mucha coordinación, vinculación, y se sigue sin ver que el gobierno municipal se ponga las pilas”.

Precisó que se requiere que los presidentes municipales hagan lo suyo, sobre todo en la zona metropolitana, porque todos quieren usar los recursos públicos para hacer obra, intentar impactar en lo mediático, pero el mensaje a esos servidores públicos es que no se confundan, que el tema de obra pública, la gente sabe que lo hace con el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos, y si no se ponen a trabajar y hacer un mayor esfuerzo en el tema de seguridad, y piensan en la próxima elección, la gente no, lo va a votar.