El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, declaró que coincide con las palabras de Andrés Manuel, en el sentido de que el que nada debe, nada teme, y en el caso de Ignacio Mier, debe afrontar la investigación, y si no hay problema, no debe de temer nada.

En entrevista el también diputado local, señaló que todos los que hacen política, tienen aspiraciones, “he declarado que voy a buscar la candidatura a gobernador por Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, y en Morena han levantado la mano Nacho Mier, Armenta, muchísimos, y están en su derecho.”

Al ser cuestionado sobre los problemas legales que enfrenta el coordinador de los diputados federales de Morena, precisó “Lo más sano para lo que aspiramos, es que se investigue, y ya lo dijo el presidente, el que nada debe nada teme, y Nacho Mier debe enfrentar la investigación, si no hay nada que temer”.

Señaló que es un tema jurídico que no inició en éstos tiempo, sino desde los tiempos que inicia la investigación Santiago Nieto, una persona vinculada a la 4T.

“Si me preguntan, honestamente veo como fuego amigo, no tanto como persecución política, porque quienes tienen la UIF es el gobierno federal, y habrá que ver de parte de quién. Nacho Mier ha hecho pública su relación con Ebrad, y no sé si a Claudia no le guste mucho eso, y lo veo más como fuego amigo”.