A pesar de que la hoy titular de Conacyt, Liza Aceves pidió que no se votara por Eduardo Rivera durante la veda de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) exoneró a la ex funcionaria municipal, bajo el argumento que la entrevista periodística por la que fue denunciada no había sido vista por muchas personas.

Durante la sesión ordinaria, se dio curso a la denuncia presentada por el partido Pacto Social de Integración (PSI) por un entrevista ofrecida por la ex secretaria general del ayuntamiento de la capital, en el periodo de intercampaña donde estaba en vigor una veda electoral.

En votación dividida se exoneró en el proceso 139 en contra de Liza Aceves por actos anticipados de campaña. La Magistrada presidenta, Norma Angélica Sandoval señaló que hubo una violación a una regla, sabía que iban por una reelección.

La magistrada señaló que al haber respondido la pregunta sobre Eduardo Rivera, y señalar “Él no es la opción”, estaba llamando durante la veda electoral a no votar por él.

El magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, aseguró que en la entrevista no hizo mención de su postulación, esquivó las preguntas referentes a su campaña, aunque ella era aspirante a una candidatura.

Sostuvo que el haber respondido la pregunta no significaba una promoción anticipada, y que la entrevista únicamente se encuentra en una cuenta de Facebook sin que haya tenido muchas visitas por lo tanto no se puede considerar como publicidad.