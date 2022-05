La diputada local, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el Congreso del Estado, Guadalupe Leal Rodríguez, busca que por obligación los desarrolladores inmobiliarios donen el 20 por ciento de área verde común, antes de iniciar la construcción de fraccionamientos en los municipios.

Durante la sesión del pleno, señaló que la iniciativa de reforma que presentó fue elaborada después de haber escuchado a varios presidentes municipales, entre ellos el alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui, quien ha mencionado que es una práctica recurrente de desarrolladores en esta demarcación, donde incumplen con la norma.

“Antes de la venta y preventa como requisito indispensable tienen que dar ese 20 por ciento, en una ubicación digna y de área común para que todos la visiten”.

Explicó que los desarrolladores deben cumplir con la entrega de estos puntos verdes, pero al no especificar el tiempo que tienen para hacerlo, terminan por no entregarlo, o solo dejan un pequeño rincón por fraccionamiento, y no el 20 por ciento obligado por contrato.

Piden medidas de prevención contra la hepatitis

La diputada Xel Arianna Hernández García, al presentar ante el pleno del Congreso del Estado un exhorto dirigido a los 217 presidentes y presidentas municipales para que se otorgue información y prevención en la materia en cada rincón del estado, advirtió que la hepatitis aguda infantil es un problema de salud en menores de edad que no debe tratarse a la ligera, pues "esta enfermedad avanza y es prioritario tomar medidas preventivas y este problema es el inicio de una serie de padecimientos que pueden presentarse por falta de prevención y cuidados a la salud”.

Dijo que, según reportes de la Secretaría de Salud federal, hasta el pasado jueves un infante de tres años, originario del municipio de Tulancingo había sido confirmado como el primer fallecimiento en el país por causa de la hepatitis aguda de origen desconocido.

La también presidenta de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, exhortó a sus compañeras diputadas y diputados, así como a presidentes municipales y a la secretaría de salud en el estado, a trabajar en la difusión y cuidado de la enfermedad, que “si bien no representa, al momento, afectaciones como el virus ZARS CoV-2, podría llegar a alcances preocupantes en próximos meses o días”.

Advirtió que esta, como muchas enfermedades, son causa de la falta de higiene y del detrimento en el cuidado de la salud poblacional, la también diputada por el Distrito 11 de la capital poblana expresó: “asimismo, les exhorto a ustedes poblanos y poblanas para que no descuidemos nuestro entorno, es nuestra casa común”.

“Tal como lo defienden los pueblos indígenas y campesinos y mientras no cambiemos nuestros mecanismos de consumo vayámonos acostumbrando a las enfermedades porque tan solo son los primeros indicios de la decadencia del mundo como lo conocemos”, subrayó.