El ex candidato al gobierno del estado en 2010, Javier López Zavala, quien fue detenido éste lunes en la Junta Auxiliar de La Libertad, por delitos penales, además enfrenta un proceso de expulsión al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de ser señalado de haber operado en contra del tricolor en las elecciones de 2018, y 2019.

Fue el presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, quien recodó que en la elección extraordinaria a gobernador, Javier López Zavala, quien además había sido diputado local y federal por el tricolor realizó una operación pública a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre todo en la elección de 2019.

Camarillo Medina anunció que se está investigando qué es lo que pasó con el proceso de 2019, que inició el Comité Ejecutivo Nacional a través de la comisión de Justicia Partidaria.

El también diputado local hizo el compromiso por persona de informar si existe una nueva denuncia o en qué fase va la interpuesta hace casi tres años.

“Habrá que ver dónde fue está la denuncia de expulsión de Javier “N”. me parece que la que hubo hace dos años quedó archivada y ya no hubo seguimiento. No sé si sea una nueva o sea la anterior y se le está dando seguimiento otra vez”.

El dirigente recordó que las observaciones que se pueden hacer a otro priista, entre la más importante, están haber apoyado a otra fuerza política en tiempo de elecciones, “eso amerita expulsión”, sentenció.

Último cargo partidista

En 2018 la dirigencia del PRI, presentó a Javier López Zavala, como coordinador de Operación Política, siendo el último cargo partidista que tuvo.

El entonces candidato a la gubernatura, por el Revolucionario Institucional, Enrique Doger, reconoció el capital político, la experiencia y el liderazgo de Javier López Zavala, que aportaba lo mejor de sí para llevar a buen puerto el proyecto de nación que encabezaba José Antonio Meade, y así recuperar la gubernatura del estado para los poblanos.

La trayectoria

Originario de Tonalá, Chiapas, López Zavala es egresado en la licenciatura de Derecho obteniendo el título de abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP).

Mientras realizaba sus estudios en la BUAP, tuvo sus primeros acercamientos con Mario Marín Torres, quien se convertiría en su mentor y en ese momento se desempeñaba como secretario de Gobernación de la entidad bajo la administración de Manuel Barlett Díaz (1993-1999). Al concluir su titulación, se incorporó a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.

De la mano de Mario Marín

Posteriormente, López Zavala se convirtió en secretario particular de Mario Marín cuando éste se convirtió en el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, a la postre, sería el candidato a la presidencia municipal de Puebla. Durante el trienio de Marín a cargo de la capital poblana (1999-2002), López Zavala fungió como director general del Sistema DIF municipal, cargo que desempeñó con dos interrupciones para pelear por una curul en el Congreso local, la cual no obtuvo hasta 2001.

En la LV Legislatura (2001-2004) logró ser diputado electo de la banca priísta, la cual fue mayoría, por el Distrito 3. Al término de su período legislativo, Mario Marín lo designó Coordinador General de Campaña a la gubernatura del estado.

Secretario de Gobernación

Una vez lograda la victoria electoral, en 2005, López Zavala se convirtió en el secretario de Gobernación de Puebla, posición desde la cual adquirió un inmenso poder político. Por su puesto en el gobierno estatal, estuvo involucrado en el caso “Marín-Lydia Cacho” que concluyó con la exoneración del entonces gobernador por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el proceso electoral de 2010, contendió contra el panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien lo superó con facilidad en las urnas. De esa manera, López Zavala se convirtió en el primer candidato priísta que perdió una elección a la gubernatura de Puebla.

Acusa de traición a Marín

Con la llegada de la alternancia política a la entidad, López Zavala rompió con el marinismo al acusar directamente a Marío Marín de traición. Como premio de consolación, a partir de agosto de 2012 formó parte de la LXII Legislatura (2012-2015) del Congreso de la Unión como Diputado plurinominal en representación del Distrito 4 por Puebla. Al terminar su cargo legislativo, tuvo intenciones de insertarse en la política poblana nuevamente sin conseguirlo exitosamente.

Apoyo a Miguel Barbosa

En 2019, se sumó a apoyar al entonces precandidato de Morena a la gubernatura Luis Miguel Barbosa Huerta en un acto masivo celebrado en el municipio de Ajalpan.

Desde este momento, el priísmo poblano lo acusó de traición y, en agosto de 2019, el PRI anunció que iniciaría el proceso de expulsión de López Zavala.