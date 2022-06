Entre desaires y "alzadas de mano", se llevó a cabo el "Foro Diálogos Metropolitanos, Buenas Prácticas y Gobernanza", donde uno de sus organizadores, Mario Riestra, en entrevista, no se descartó en buscar la presidencia municipal de Puebla.

Lo que sí negó el diputado federal, es que dicho evento fuera parte de “un placeo” por aspiraciones políticas.

En tanto, la expresidenta municipal de Puebla y actual diputada federal, Blanca Alcalá Ruiz, más moderada, sin descartar que buscaría ocupar un cargo político en 2024, sonriendo, dijo que está enfocada a su trabajo legislativo.

Aunque llegaron a la casona Uriarte, donde se fábrica la mejor talavera poblana, diputados federales, locales y autoridades municipales de Puebla y Tlaxcala, fue desairado por el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandro Carvajal.

Alzando la mano

El diputado federal, Mario Riestra Venegas, en entrevista señaló que el foro no es una vitrina para sus aspiraciones, aunque no dudó en decir que se le tome en cuenta para el 2024.

-¿Tú también alzarías la mano para Puebla?-

-Probablemente sí, yo he pedido que no me descarten, he estado haciendo mi trabajo y nuestro primer trabajo es dar resultados.

-¿Este tipo de foros te ayudan?-

-Este tipo de foros no tienen nada que ver con las aspiraciones personales, es una estrategia que está comprendida dentro del plan de trabajo de la Comisión de Zonas Metropolitanas, cada uno de los organizadores lo llevaremos a cabo en cada uno de los estados.

“En este caso en particular lo que tenemos que hacer es dar resultados como legislador e implica dar un mejor marco regulatorio a México”.

-¿Qué pasó con Alejandro Carvajal?-

-Se le invitó a Alejandro Carvajal, de hecho iba a participar en una mesa como moderador, se disculpó el día de ayer

-¿No sientes que sea político que no haya venido Alejandro?-

No, somos amigos, él me dijo que tenía una reunión comunitaria

“¿Más importante?”, se le preguntó, pero ya no respondió el legislador al darse la vuelta como que no escuchó.

Trabajando y sonriendo

Al evento llegó la legisladora federal Blanca Alcalá Ruiz, quien en entrevista después de dar un voto de confianza a los líderes nacional y estatal de su partido, Alejandro Moreno y Néstor Camarillo, no se descartó por un cargo público para dentro de dos años, aunque tampoco lo afirmó, siempre entre sonrisas.

“Las elecciones cada vez son más complejas, tampoco nada está escrito, cuando Morena ganó no gobernaba muchos de los estados, el PRI si y perdió y cuando recuperó la presidencia”.

Dijo de este modo que "la moneda está en el aire" también para Puebla, quien deba tener la mejor propuesta, proyecto y empatía con los ciudadanos seguramente podrá obtener el triunfo

-¿Usted alzaría la mano por algún puesto?-

-Yo estoy tranquila desde la cámara trabajando, vengo a un foro del que sin duda tengo muchas inquietudes y siempre he querido aportar, respondió entre risas.

-¿Le gustaría regresar a la ciudad?-

-Pues nunca me he ido

-¿Pero a un puesto como el que tuvo de presidenta?-

-Por lo pronto estoy contenta con mi tarea legislativa

-¿No se descartaría?-

-Por lo pronto estoy contenta con mi tarea legislativa-, volvió a lanzar risas para concluir la entrevista.