El exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, advirtió que los expresidentes nacionales del tricolor, así como los exfuncionarios de Peña Nieto, carecen de autoridad moral para solicitar la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas, alias "Alito".

En entrevista con Intolerancia Diario, el también coordinador de los diputados locales, expresó que aquellos dirigentes, o funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que son los causantes de las actuales derrotas del PRI.

Indicó que los malos resultados no se están generando hoy, son consecuencia de un gobierno que salió en 2018, y dejó al PRI en una intención de voto muy baja, y hoy lo está valorando.

“Que no me vengan con el cuento de que en un par de años se puede revertir lo que en un sexenio generaron una imagen muy negativa del PRI, pero no lo van a reconstruir quienes lo destrozaron”.

Precisó “no tienen autoridad moral pare venir a decir que estamos mal, cuando se están pagando las consecuencias de la herencia de quienes estuvieron en el poder seis años, y dejaron al partido en las condiciones actuales".

Jorge Estefan Chidiac dijo que en 2018 le fue peor que este año, y no hubo gubernatura, porque si hubiera sido, habrían perdido todas por las condiciones en que dejaron al Revolucionario Institucional.

Referente a las declaraciones de Roberto Madrazo, dijo que es el que menos autoridad moral tiene ya que fue el menor porcentaje de votación que se ha tenido en una elección a la presidencia de la república.

El exlíder estatal del PRI Puebla señaló que son momentos en los que no se debe lucrar, y lo que ocurre es que se ve como botín la dirigencia, además de que quienes se manifiestan, están como aves de rapiña.

Sobre el caso de Puebla, y la dirigencia, recordó que este año, con el presidente estatal Néstor Camarillo Medina, ganó dos de tres alcaldías que estuvieron en disputa este año, hubo regidor plurinominal donde no se ganó, y eso es un indicativo de que hay una recuperación, además de destacar que fue el partido más votado en las tres elecciones juntas.

Por otro lado, agregó que el PRI tiene una intención de voto que está entre el 18 y el 20 por ciento, está muy parejo con el PAN, y junto con el PRD se le da la batalla a Morena y se le puede ganar la gubernatura en el 2024.

El priísta aclaró que en ningún lado del país es un partido de cuarenta puntos, posiblemente en Coahuila lo haya, pero con coalición se ganaron cuatro distritos ahora, se tiene una bancada que pasó de cuatro a siete diputados.

Sostuvo que se trata de una coalición para evitar la destrucción del país, y el interés es el de reconstruir, y la sociedad es la que lo pide.

Finalmente, manifestó que eso preocupa a Morena, por ello se da el espionaje a los actores políticos, y calificó de lamentable que el gobierno federal lo permita.