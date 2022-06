Para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) salga de su crisis, se deben anteponer los intereses de la organización y no de un hombre, afirmó Jaime Alcántara Silva, ex diputado federal por el tricolor.

En entrevista, el priista, que cuenta con una larga trayectoria partidista y en la administración pública federal, destacó los que, considera, algunos de los principales errores de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas al frente de ese instituto político.

“Con la llegada de Alejandro (Moreno) es un poquito diferente, hay algunos grupos del priismo que no se sienten incluidos, que no se sienten invitados, que piensan que le estorban para algún proyecto que tenga el presidente del partido, entonces ha sido un poquito diferente de lo que se debe hacer”.

El 14 de junio, “Alito” Moreno se reunió con exdirigentes del partido, luego de los últimos resultados electorales en los que el PRI Campeche, Hidalgo y Oaxaca.

Desde que tomó el mando del Revolucionario Institucional en 2019, ha perdido 10 gubernaturas, por lo que el tricolor solamente le quedan Estado de México y Coahuila, que irán a las urnas en 2023.

“Es la peor etapa del partido (…) Todos vemos el diagnóstico. Es indudable que algo está fallando”, acepta Alcántara Silva, quien se dice un priista de raíz.

Voz de la experiencia

Alejandro “Alito” Moreno tuvo un encuentro de cinco horas con Dulce María Sauri, Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho y Claudia Ruiz Massieu, todos exdirigentes nacionales del PRI.

“Casi todos han sido secretarios de Estado, hay un cúmulo de experiencias que deben ser aprovechadas”, expresa sin contemplaciones Alcántara Silva.

Aunque no quiere ser optimista con que el encuentro hará que la conducción del PRI sea distinta, acepta que un posible cambio de presidente no sería totalmente benéfico para el “tricolor”, pues podría llegar alguien peor.

Eso sí, es tajante con su afirmación: “Si los pecados de Alejandro son grandes, debe irse”.

Excluidos

Alcántara Silva destaca que el principal error de la actual dirigencia es la falta de consensos al interior del PRI.

“Yo creo que aquí, lo que lo que creo que está fallando, es la falta de consensos con los grupos que legal, legítimamente han estado en el partido y que han ayudado, que ayudaron por muchos años a que este fuera casi un monolito.

“Definitivamente no hay inclusión, hay una serie de manifestaciones que están diciendo que falta eso, ojalá y el presidente del partido pudiera entender que son los tiempos en los que se demanda eso, en los que se demanda que todas las fuerzas estén unidas porque es la única manera de salir, no hay de otra”.

Destacó que, para recuperar el poder, el Revolucionario Institucional tiene que reagruparse.

“Entonces, creo que falta ese ánimo para que el priismo se reagrupe y que podamos reemprender la conquista del poder, porque finalmente la teoría de los estudios de política clásica es ese, un partido debe conquistar el poder y ya estando, conservarlo.

“Aquí no nos están dando esa posibilidad, creemos, muchos priistas creemos, que sí nos hace falta, tal vez, no las ganas, no las intenciones sino los hechos y que eso nos remite, necesariamente, a lo que tenemos hoy día, una derrota estrepitosa que a quienes ayudamos, no a construir, porque no doy la edad, pero sí a sostener e incluso a mejorar lo que tenía el partido en su momento y fuimos muchos millones, seguimos siendo muchos millones los que queremos ver que este partido mejore, porque sin el PRI, la construcción del México moderno no se entendería”.