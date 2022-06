El coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, advirtió que la iniciativa para que los ciudadanos puedan estar mejor armados en sus negocios o domicilios, no se presentaría si el ejército no saliera "huyendo" de los delincuentes y si no hubieran asesinado a dos sacerdotes jesuitas en su propio templo, ejemplificó.

En conferencia de prensa en la sede estatal del partido, acompañado de la dirigencia estatal, donde la secretaria general Isabel Merlo leyó un comunicado, el legislador indicó que la propuesta que se está presentando a nivel federal tiene un contexto, la ineficiencia del gobierno federal para darle seguridad a los ciudadanos, pues "la gente ya no se siente segura al entrar a un negocio, en la calle, o en sus hogares".

Recordó las imágenes de los militares huyendo de la delincuencia organizada, porque el gobierno federal no está "a la altura" de las circunstancias, denunció.

“Nos enteramos que dos jesuitas fueron asesinados en el interior de su templo, que hay secuestros, feminicidios y que prácticamente la delincuencia organizada prácticamente maneja al gobierno”.

Estefan Chidiac precisó que el gobierno abdica de su principal responsabilidad, que es brindar seguridad a los ciudadanos, reiterando que los gobiernos fueron creados para crear reglas pacíficas y armónicas entre los ciudadanos.

“En este país el gobierno ha abdicado de su principal función que es brindar seguridad a los mexicanos, y la iniciativa del PRI es una muestra desesperada de llamar la atención y decir ya basta, y no necesariamente tiene que ser acogida con aplausos y a nadie le gustaría estar armado”, dijo.

Reiteró que los delincuentes se siguen apoderando de diferentes partes del país, y eso está orillando a los ciudadanos a defenderse, por lo que se está haciendo un llamado al gobierno, una sacudida a despertar, y darse cuenta que están llevando al país por el rumbo equivocado.

Jorge Estefan aclaró que la iniciativa no señala que se deba circular con armas, sino de armar bien en sus propios hogares y negocios, como ya lo establece la ley, sino de organizar, hacer un buen registro y darles calidad de armamento.

“No es lo mismo que se tenga una pistola 22 contra una AK47 que llevan los delincuentes a las casas, por eso se pide que se vea con la prudencia y moderación de que es un intento, una llamada de auxilio, toque de campana para que el gobierno proteja a la sociedad”.

El gobierno invade las casas

Referente a los audios que siguen dándose a conocer, dijo que el hecho es muy grave, porque son muestra de que el gobierno ya no respeta las casas, ahí es donde está grabando, ya que es en la casa de Alejandro Moreno, donde hubo las pláticas.

Expresó que más adelante se podrían dar a conocer los audios de periodistas, opositores, por así convenir a ese gobierno.