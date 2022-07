El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Martínez Amador, sostuvo que hay una relación de respeto con sus homólogos Augusta Díaz de Rivera, del PAN, así como con Néstor Camarillo, del PRI, para poder concretar la alianza para 2024.

Por otro lado, el dirigente lamentó que el coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, en 2021 se haya comprometido a hacer suya la agenda del PRD en el Congreso del Estado, donde no tienen representación, y ahora esté buscando la división, al indicar que los aliados ya no son rentable para el panismo.

Advirtió que las mesas de trabajo que se han tenido han sido entre los presidentes de los partidos que conformaron la alianza “Va por Puebla”, y al parecer por cuestiones internas del legislador con su partido, ahora busque dinamitarla.

Señaló que en estos momentos ninguno de los tres partidos políticos puede por si solo ganar la elección a la gobernatura en 2024, aunque posiblemente les alcance para la capital, pero la meta es lograr la gobernatura.

Pidió que se elimine la soberbia y el menosprecio hacia su aliados, aunque insistió en que hasta el momento es sólo una voz porque la presidencia del PAN esta abierta al diálogo.

El dirigente perredista dijo que hay un proceso y el Sol Azteca se va a abrir a los jóvenes, empresarios y mujeres que tengan aspiraciones para el 2024.

Indicó que uno de los problemas de los partidos políticos es que en ocasiones son fundados por jóvenes, pero una vez que tienen el registro y se da la participación, se cierran las puertas a los jóvenes principalmente.

Reiteró que en el proceso de renovación, el PRD abrió a los ciudadanos las puertas de esta fuerza política para sumarse a la formación de “nuevos cuadro” para competir en la elección constitucional de 2024.

Subrayó que el objetivo es que asuman la ideología del sol azteca y tengan la posibilidad de acceder a una de las candidaturas para contender en el proceso electoral de 2024, en el que se renovarán todos los cargos de elección popular en Puebla.

El presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal del PRD, Arturo Loyola González, al hablar de la posición del diputado, expresó, “Eduardo Alcántara Montiel, sus declaraciones además de inapropiadas e imprudentes, resultan innecesarias”.

"A 24 meses de poder cambiar el rumbo de nuestro país construyendo una gran alianza, sus palabras no ayudan. Son momentos de sumar y no de restar, de multiplicar y no de dividir y mucho menos de pelear”.

Arturo Loyola dijo que no se puede demeritar a ningún partido sobre todo cuando hay un adversario enfrente que está causando severo daño al país, y quiere acabar con la oposición.