"Morena y el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador no están representados por los “grupos porriles” que ocasionaron violencia en un acto partidista realizado en Puebla capital", afirmó el gobernador, Miguel Barbosa

“Este gran movimiento nacional está en la sociedad, no en ese tipo de personas que insultan, tratan de golpear, no, por favor, no es así como se ganó este gran movimiento, no es así como se ganaron las elecciones y se han ganado las elecciones. Ellos, de hecho, no participan en las elecciones”.

El sábado 16 de julio, diputados locales fueron agredidos por algunos militantes que les reprocharon haber votado por los incrementos en las tarifas del agua potable.

Los hechos ocurrieron en una reunión organizada por Esthela Damián Peralta, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para dar a conocer las ideas de la morenista.

Barbosa Huerta acusó que los acusados de incitar estos actos, siempre se han caracterizado por ese tipo de comportamiento.

“El desempeño de algunas personas que se han caracterizado con esta conducta, a lo largo de su vida pública, no es la forma en que se tiene que ver el movimiento que encabeza López Obrador como líder político y al partido Morena”.

Por lo anterior, llamó a los morenistas a comportarse al más alto nivel, ya que actualmente están en el poder y tienen importantes responsabilidades con la sociedad.

“Es un movimiento político que está en el poder, en el poder público federal y en la mayoría de los estados de la república, por lo tanto, su desempeño, el desempeño de este movimiento, que es la sociedad propia, es un desempeño adecuado, es un desempeño propio de organizaciones de personas que entienden perfectamente que la conducción de la sociedad está en manos del movimiento”.

Finalmente, aclaró que el encuentro convocado por integrantes de Morena el sábado, está previsto en la ley como un derecho político, por lo que rechazó que pueda ser tomado como un acto anticipado de campaña.