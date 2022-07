El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que detrás de las declaraciones que hay sobre el ajuste a las tarifas del agua existe un interés político, y el tema busca aprovecharse como plataforma de lanzamiento para el 2024.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador habló del grupo que desde la semana pasada salió a protestar por el tema del agua, dijo que es un intento de un grupo político que intenta tomar una bandera para que en base a eso tomen fuerza hacia 2024.

Céspedes Peregrina precisó que el tema no es político, y fue el Congreso del Estado el que decidió atraer el tema para que no se afectara a los poblanos, y si se analiza lo que se votó es que no se dio el ajuste de más del 30%.

Reiteró que algunos grupos buscan utilizar el ajuste del agua potable como bandera política para presionar y obtener una rentabilidad electoral rumbo a los comicios de 2024.

En ese sentido, condenó la agresión encabezada por Jorge Méndez Spinola y Rosa Márquez Cabrera en contra de Fernando Sánchez Sassia, Edgar Garmendia de los Santos, Azucena Rosas Tapia, Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Cuestionó que pretendan distorsionar la información para confundir a los ciudadanos para radicalizar su posición y generar una polarización que puedan capitalizar para apuntalar las aspiraciones políticas de esta familia.

Céspedes Peregrina reiteró que no existe un incremento en las tarifas de agua potable y solamente se aprobó un ajuste por debajo de la inflación y se obligó a la empresa concesionaria a cumplir con la inversión para ampliar la red hidráulica y brindar un servicio de calidad.

Recordó que hay personas que tienen deudas impagables, mismas que iban creciendo al pasar los años, y ahora los legisladores lograron que haya esa condonación, y ahora su deuda se limita a cinco años, y esta se podrá reducir en un 75 por ciento.