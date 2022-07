El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolvió revocar la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, encabezdaa Eloísa Vivanco Esquide, donde había señalado su no competencia para investigar la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, por parte de Claudia Rivera, ex presidenta municipal de Puebla.

Durante la sesión del pleno, en el juicio TEEP-JDC-079/2022, a cargo de la magistrada Norma Angélica Sandoval, interpuesto por Sabina Martínez Osorio, militante de Morena, en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que declaró fundado pero inoperante el agravio dictado el 12 de abril de 2022.

En el proceso se señala que hubo una resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el expediente 260/2022, por lo que la promovente ha señalado la violación al acceso a la justicia de manera sistemática al interior del partido derivado de la falta de legalidad, derivado de la falta de legalidad al dictar una sentencia.

Se indica en el juicio que la comisión que encabeza Vivanco Esquide, madre de la ex presidenta municipal no ha acatado las diversas resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral al caer nuevamente en violaciones, además que de manera indebida determinó no tener competencia y facultad para sancionar a la denunciada a pesar de haberse acreditado las faltas.

La magistrada en la resolución señala que la citada comisión de Morena, no observó lo establecido por el órgano jurisdiccional en diversas sentencias que han versado sobre el mismo procedimiento sancionador.

Se precisa que en lo referente al declararse no competente para seguir el caso, se aclara que si tiene competencia de acuerdo a lo plasmado en los estatutos y reglamentos, y se aclara que fue indebida la declaración de incompetencia para seguir el caso.

Después de lo anterior se declaran fundados los agravios presentados por la militante Sabina Martínez Osorio, y se revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Protección a la ex presidenta municipal de Puebla

Desde 2021, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que preside la poblana Eloísa Vivanco, madre de Claudia Rivera Vivanco, declaró improcedentes las quejas por extemporáneas y por ser incompetente para resolverlas.

Algunas denuncias se interpusieron por militantes morenistas y los acuerdos de improcedencia se emitieron los días 9 y 10 de marzo.

La ex alcaldesa de Puebla fue acusada por Sabina Martínez Osorio de realizar actos anticipados de campaña y utilizar recursos públicos en su la reelección, realmente fue emisaria del diputado Gabriel Biestro Medinilla.

La Comisión declaró improcedente la queja al referir que no es competente para analizar las anomalías que se denuncian, sino que corresponde a autoridades como el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Más denuncias de Sabina

La militante Sabina Martínez, también presentó una queja por el nepotismo en la entrega de candidaturas por parte del diputado Carlos Evangelista Aniceto, caso abierto recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.