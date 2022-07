El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que el proceso de renovación de la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un asunto que solo debe ser para poblanos, ya que no se pueden crear liderazgos improvisados.

“Esto es un asunto de poblanos, no de gente que no sea de Puebla. Sí, lo digo claramente, es de poblanos y así debe ser visto, que aquí las cosas se hablen con claridad y nadie venga con mañas a quedarse callado, a no decir nada, a permitir, a pensar que pueden crearse liderazgos improvisados. Aquí los mejores líderes que deben de elegirse, son las gentes del estado, así de simple”.

También acusó que hay algunos dirigentes que quieren entorpecer la renovación del partido, por lo que les hizo el llamado a no hacerlo.

“Sí, tenemos información de que hay intenciones de algunos dirigentes de hacer cosas incorrectas, los llamo a que no lo hagan, no hay ningún proceso perfecto”.

Detalló que, al estar en el poder, Morena debe estar con la sociedad y no ser un instituto de “cuatro o cinco radicales y marginales”.

“Hay quien quisiera que Morena siguiera siendo el partido de estructura pequeña y esta convocatoria permite que se participe desde la sociedad, no desde los viejos padrones pequeños que no corresponden a la realidad de un partido en el poder”.

Barbosa Huerta llamó a que los participantes en la renovación de la dirigencia, respeten los lineamientos de Morena.

“Morena es el único partido que elige a sus dirigentes, primero sus consejos estatal y nacional y a sus dirigencias en todos sus niveles, de manera auténticamente democrática y con el voto de la sociedad, porque es abierto, es lo que es característico de este proceso. Yo los llamo a todos, a que contribuyamos a la apertura de Morena desde este proceso”, finalizó el mandatario poblano.